Seguridad a candidatos presidenciales, aunque no la pidan: Segob

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

Con el objetivo de evitar "otra tragedia" en este proceso electoral, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, informó que a los cuatro candidatos presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Jaime Rodríguez "El Bronco", se les está brindando protección en sus trayectos y en eventos públicos.

"La Federación está proporcionando seguridad a todos los candidatos a la Presidencia de la República. Hay espacios donde la Constitución nos faculta poder brindar esa protección, pero todo lo que tiene que ver con trayectos y eventos públicos es hasta el límite de nuestras facultades, hasta poder estar en el primer círculo de seguridad", determinó.

En conferencia de prensa en la Secretaría de Gobernación, Navarrete Prida reconoció que es difícil brindarles seguridad, sobre todo cuando no se tiene la disposición de los abanderados presidenciales, pues la obligación constitucional del Estado mexicano es proporcionar esa seguridad hasta el límite de sus capacidades porque México no merece vivir otra tragedia como la del magnicidio de Luis Donaldo Colosio, abanderado presidencial del PRI en 1994.

"Es difícil hacer esto, cuando no se tenga la disposición de que efectivamente quiera uno colaborar con un mecanismo de seguridad, es muy complicado, pero nuestra obligación constitucional es proporcionar esa seguridad, hasta los límites que podamos llegar. México no se merece, porque no nos lo merecemos volver a sufrir otra tragedia que ya vivimos, eso es lo que estamos haciendo y por eso lo decidimos hacer público", destacó.

Sobre la protección a otros candidatos a otros cargos de elección popular, Navarrete Prida informó que sigue el protocolo que es cuando lo solicita el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.

"En relación a otros candidatos o partidos, estamos siguiendo la ley cuando nos lo pide el INE, a través del consejero presidente, estamos proporcionando seguridad y protección, cuando hemos hablado con gobiernos estatales de zonas delicadas y peligrosas, estamos haciendo operativos, a nivel federal, que es una obligación específica que tenemos", dijo.

Explicó que en el caso del asesinato del candidato a diputado federal del PRI de Piedras Negras en Coahuila, Fernando Purón, informó que ya se giraron órdenes de aprehensión y la Secretaría de Gobernación ha coadyuvado en esta investigación.

"Ya tiene resultados concretos y eso es muy bueno porque la gente tiene que saber qué ocurrió al margen de lo deleznable del hecho en sí, que es privar de la vida a alguien, saber por qué y quienes fueron, por qué ocurrió, y esto lo dará a conocer la Procuraduría o la Fiscalía del estado de Coahuila y lo hará el día de hoy, ya se solicitaron las órdenes de aprensión, colaboramos en eso", aseguró el encargado de la política interna.





Navarrete Prida reconoció que es difícil brindarles seguridad, sobre todo cuando no se tiene la disposición de los abanderados presidenciales. (ARCHIVO)

Etiquetas: elecciones 2018

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- MD