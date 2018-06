'Decretos de agua no la privatizan'

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) aseguró que los 10 Decretos de Reserva de agua, publicados el pasado 6 de junio en el Diario Oficial de la Federación, no privatizan el líquido. "Estos decretos de ninguna forma otorgan beneficios para ningún particular, por el contrario, permitirán preservar el medio ambiente y garantizar el agua para el consumo humano de 18 millones de habitantes que aún no nacen, en una proyección a 50 años", informó la dependencia a través de un comunicado.

Explicó que con estos, 295 de las 757 cuencas del país habrán de preservar sus ecosistemas en las condiciones que se conocen en la actualidad, gracias a que se garantiza el escurrimiento de agua en los ríos para tal fin, dado que el principal motor de la captación de agua son estos ecosistemas. Para decretar la reserva, se realizó un largo proceso donde participaron diferentes actores sociales, representados en los Consejos de Cuenca para poder hacer uso de la disponibilidad de agua ya existente en las cuencas involucradas y destinarla exclusivamente para la población y preservación del medio ambiente, como se establece en los decretos.

Se prevé que la reserva de agua pueda ayudar a amortiguar el cambio climático, puesto que se conservarán lugares emblemáticos que no hay en ningún otro lugar del planeta, como la Selva Lacandona en Chiapas y no se afectan derechos y concesiones de otros usuarios, porque se actuará sobre el agua disponible. Este tipo de medidas de cuidado del agua, son recomendaciones que se hacen a los países por parte de organismos internacionales como la International Water Resources Association y el World Resources Institute, para buscar preservar el líquido. Los organismos recomiendan que se reserve como mínimo 35% del escurrimiento medio anual de agua para el consumo de la población y para el cuidado del medio ambiente.

Peña Nieto usó la figura legal de los decretos para modificar el estatuto de las vedas existentes sobre 40 % de las cuencas del país, que contienen 55 por ciento de las aguas superficiales de la nación. Esto, para algunos especialistas, significa una Reforma Estructural en materia de agua que no pasó por el Congreso de la Unión.

Según el portal de noticias Sin Embargo, los decretos abren la puerta para que 55 por ciento del vital líquido se utilice para fines lucrativos, ya sea privatizando directamente el manejo del agua en organismos operadores empresariales, municipales o entregando concesiones de agua para las distintas empresas extractivas del país, como son minería, hidrocarburos, turística, o inmobiliaria.

Versión. Con las medidas adoptadas México supera en 12%, las recomendaciones internacionales en cuanto al volumen de agua asociado a caudal ecológico, aseguró Conagua.

