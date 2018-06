Descartadas, amenazas a candidato de Morena

EL SIGLO DE TORREÓN

Luego de que trascendiera que el candidato de Morena a la alcaldía de Nadadores, Ismael Aguirre Rodríguez, fuera amenazado tras su desaparición, la Secretaría de Gobierno descartó que hayan existido amenazas y hasta el momento se mantiene la línea de que ésta se debió a un problema conyugal originado en su matrimonio.

El secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller, sostuvo que tras las indagaciones se determinó que la causa de la desaparición, fue debido a que el candidato tuvo diferencias conyugales.

"Esto lo llevó hasta Tijuana, a nosotros se nos hacía complicado que el anduviera fuera, cuando debía andar en campaña. Menos mal que no ocurrió algo de que lamentarse", dijo.

Indicó que el candidato fue quien se comunicó directo con uno de los familiares para informar sobre su paradero.

En relación a la información que trascendió de que habría sufrido amenazas, el secretario de Gobierno, descartó que hayan existido.

"No tenemos esa versión, las indagaciones arrojan otra situación. A él no lo amenazó nadie, él tomó una decisión, se salió de la ciudad, no hay ninguna amenaza de nadie al respecto", reiteró.

José María Fraustro Siller añadió que es normal que en este tipo de situaciones, las personas se aprovechen para hacer extorsiones como ocurrió recientemente a un trabajador en una empresa en Piedras Negras.

Fue el día de ayer que la Fiscalía General del Estado dio a conocer que personal de la Fiscalía de Personas Desaparecidas ya se contactó con Ismael Aguirre Rodríguez, candidato a la presidencia municipal de Nadadores por la coalición Juntos Haremos Historia, en la ciudad de Tijuana, Baja California y lo reporta en buen estado de salud.

De acuerdo a la dependencia fue el pasado 12 de junio cuando salió de su domicilio para dirigirse a una tienda de conveniencia, cuando ya no regresó.

