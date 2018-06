Educación, un salto de la ineficiencia a la innovación

EL SIGLO DE TORREÓN

Los candidatos a la presidencia de la República han dirigido su discurso a temas de seguridad y economía, dejando de lado la educación, como pilar fundamental en la construcción del presente y futuro del país. Armando Paredes Castellanos, presidente del Observatorio Educativo de La Laguna y Claudio Escobedo Hernández, del Movimiento Magisterial del estado de Coahuila, analizan algunos planteamientos que se han realizado en esta materia.

Ricardo Anaya Cortés

MODELO EDUCATIVO, BRINDANDO LOS RECURSOS Y CAPACITACIóN PARA LOS DOCENTES APC: Las propuestas de Anaya son interesantes en el sentido de que México está entre los más bajos niveles en innovación y desarrollo de tecnología, de manera oficial, porque no tenemos la cultura de la patente, porque no hay confianza en las autoridades. Se ha convertido en un círculo vicioso. Apostarle a una formación en ingenierías es bueno pero que no se nos olvide que, mientras se siga disociando la educación artística de la científica, no puedo tener un avance en la educación integral, entonces modificar los planes de estudio únicamente privilegiando las áreas del conocimiento y estemos descuidando las áreas de las habilidades, no vamos a poder generar el fruto debido. Ya hubo intentos de inyectar en tecnología pero si no están preparados para usar una computadora no sirve de nada, y cómo llevar internet a las escuelas en el área rural, es de corte urbano cuando la mayor parte del país es rural.

ADECUAR UN MODELO DE ESTíMULOS A DOCENTES PARA GARANTIZAR EL ACCESO A SU FORMACIóN APC: Hay que respaldar el trabajo del docente, quitarle una carga excesiva de trámites administrativos que se convierten en presiones de los mismos movimientos sindicales, si no se entregan los 15 formatos tiene tache y si junta varios taches se le mueve de lugar, entonces en la medida en que se ha burocratizado la educación se ha dejado de hacer lo importante, que es educar.

REFORMAS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LAS ESCUELAS PARA FORMAR A LOS FUTUROS MAESTROS

APC: Todas las propuestas, de todos los candidatos, son a nivel "varita mágica", a Finlandia le tomó 20 años confiar en sus profesores, nosotros llevamos ese mismo lapso desacreditando el trabajo de los profesores. Mientras que no tengamos confianza, como sociedad, ninguna disposición ni decreto va a cambiar el sistema. Lo mismo sucede con la Policía y el gobierno. Y así el país no va a poder avanzar.

APROVECHAR LAS TECNOLOGíAS MEDIANTE TABLETAS PARA ACCEDER AL UNIVERSO DE CONOCIMIENTOS

CEH: De todos los países que pertenecen a la OCDE, México utiliza la tecnología digital en casi el 85 por ciento del tiempo para entretenimiento y solamente el 15 por ciento para la construcción y exploración del conocimiento, entonces sabemos utilizar las tecnologías pero verdaderamente no las sabemos utilizar para bien, para el desarrollo.

FORMAR A LOS ALUMNOS EN LAS TECNOLOGíAS, LAS ARTES, LOS VALORES CEH: Se trata de desarrollar un sujeto mucho más completo, que se forme integralmente. Esto permitirá que los estudiantes se puedan educar para las necesidades del mercado actual, pasar del campo laboral febril, educar para el futuro, incluso es de sus slogans que maneja.

EVALUACIONES A LOS PROFESORES DEBEN CONTINUAR PERO NO DEBEN SER PUNITIVAS CEH: Propone que sean evaluaciones para formar diagnóstico, detectar deficiencias y con ello mejorar los procesos de enseñanza, mientras que la actual reforma educativa es punitiva porque trata de encontrar las deficiencias que quiere el maestro, cuando no debe ser así, porque así no se mejoran los procesos de enseñanza y aprendizaje.

SEGUIR CON LAS ESCUELAS AL 100

CEH: En esto no estoy de acuerdo, para nada, es continuar el endeudamiento por medio de los certificados de infraestructura, donde se endeuda al país por hasta 25 años y no le dan margen de maniobra a las próximas administraciones, es fácil endeudar.

José Antonio Meade Kuribreña

COBERTURA UNIVERSAL EN PREPARATORIA APC: El 50 por ciento de nuestra población (estudiantil) la perdemos en el brinco de la secundaria a la preparatoria y no hemos hecho nada, de este porcentaje, la mayoría son mujeres que dejan de estudiar por embarazos, entonces como sociedad, ¿cómo vamos a trabajar con ese fenómeno? Ya no importa si los obligamos a ir a la escuela, tenemos un serio problema social, no ha habido un acompañamiento de la familia porque se deja toda la carga de la educación a la escuela, el primer salón de clases es la familia y donde se inculcan los valores, no podemos formar a una persona más allá de la familia, entonces es muy complicado aseverar esta cobertura a nivel de preparatoria. La última señal enviada a los colegios es de no reprobarlos a nivel secundaria, pero no se trata de rellenar números, necesitamos subir la calidad.

CRéDITOS PARA JóVENES EMPRENDEDORES

APC: Cualquier iniciativa que implique inyectar dinero no es viable en este momento en el país. Si el tema fuerte es la corrupción, tenemos un déficit fuerte de lo que se gasta en educación, hay partidas de las que la Auditoría Superior de la Federación no recibe los indicadores de en qué se gastó el dinero, hay un programa muy antiguo de enseñanza de idioma inglés que quedó a cargo de las entidades estatales, pero no se tiene un registro. Además, sería tirar el dinero para proyectos que no están programados para dar frutos, porque no hay un sistema financiero, comercial, emprendedor, enfocado a las pequeñas y medianas empresas, las Pymes establecidas no reciben los insumos, entonces ¿cómo va a ser exitosa la del emprendedor? Va a ser dinero tirado.

AUMENTO DEL SALARIO A LOS PROFESORES.

APC: Hay una crítica enorme a que se gasta mucho dinero en nómina. Si vas a subir el sueldo al profesor del salón de clase, obviamente que el resto del cuerpo burocrático va a pedir también un alza en el sueldo, entonces regresamos al punto de partida, no estés inflando, en términos económicos, un sistema que estás diciendo que no funciona. Me sorprende que Meade diga esto cuando el gobierno del cuál sale se dedicó a criticar que lo que se invertía en educación no correspondía a los logros que se tenía. Los profesores lo que han dicho es que se mejoren las condiciones laborales.

A FAVOR DE LA ACTUAL REFORMA EDUCATIVA

CEH: Apoyar la reforma educativa tal y como está planteada en la actualidad es un error garrafal de Meade. Si yo ingreso al sistema educativo mexicano, a los dos años ya puedo aspirar al máximo puesto, que es jefe de sector, sin tener el mínimo de experiencia, es como decirle a un abogado que en dos años puede ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o decirle a un cirujano general que en dos años puede ser director de un hospital público, decirle a un soldado raso que en dos años puede llegar a ser general del Ejército. Me parece no pertinente pero él dice que está a favor.

AMPLIACIóN DE LAS ESCUELAS

CEH: El problema es que estas 25 mil escuelas no han demostrado, en los hechos reales, que haya habido avance en el desarrollo del conocimiento de los niños, no ha habido porque no hay un plan curricular para aprovechar ese tiempo extra, entonces los maestros lo aprovechan de manera indiscriminada, cada quien como se le ocurra y así no hay una planeación seria, ordenada, de los trabajos que se deben de hacer.

AMPLIAR EL HORIZONTE DEL CONOCIMIENTO MEDIANTE LAS NUEVAS TECNOLOGíAS.

CEH: De nada va a servir si el maestro no está apto y capaz para esto, que estén ahí las tecnologías, y mucho menos va a ser capaz de transmitir este conocimiento a los alumnos.

Andrés Manuel López Obrador

CANCELAR LA REFORMA EDUCATIVA APC: En esencia, sí es importante revisar la reforma educativa, no podemos hablar de una forma de educar al país focalizada nada más de la visión de cierto sector, si la reforma estuvo empujada por un grupo de instituciones de la Iniciativa Privada, orientadas a mejorar la calidad educativa desde la perspectiva empresarial, claro que todo lo que no genere dinero en educación no servirá, realmente lo que tenemos que ver es que el proyecto de educación del país no esta supeditado a los intereses de los negocios, debe estar orientado en la persona, en que pueda desarrollar sus capacidades, que tenga acceso en igualdad de circunstancias, tampoco podemos estar haciendo inversiones fuertes en programas de desarrollo social porque no tenemos las mismas oportunidades.

CREAR UN CONSEJO DE EVALUACIóN DE LA EDUCACIóN

APC: Todo lo que implica crear nuevos órganos ya es innecesario. Tenemos un Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, ¿para qué crear otro? ahora dicen que se sumen los padres de familia pero en la actividad diaria los padres de familia no se suman, ya las mamás trabajan, los dos están afuera y se les pide que acudan a la escuela, no tienen tiempo, es burocracia, serían solamente más trámites que tienen que llenar los maestros. Una instancia más, en lugar de ayudar, va a dar más trabajo administrativo a los padres de familia.

IMPULSO A LAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO APC: Está demostrado que no son operativas porque no hay recursos para tener escuelas de tiempo completo, entonces irresponsablemente se dice que va a tener más escuelas cuando no se tiene el recurso, muchos de los profesores que trabajan aquí reciben pago por jornada normal cuando debería ser doble por la extensión del tiempo, las escuelas no tienen la infraestructura, es una propuesta muy buena pero no está funcionando, a los papás se les cobran las actividades extras en el sector privado y en el público, no se tiene el dinero, no se tiene ni siquiera la escuela de medio tiempo montada como debería ser.

FORTALECER LA EDUCACIóN PúBLICA, GRATUITA Y DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES ESCOLARES CEH: Bajo la premisa de que la educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo, se apega al artículo 3 de la Constitución de robustecer la escuela pública.

ALIMENTACIóN EN TODAS LAS ESCUELAS DE EDUCACIóN BáSICA, ESPECíFICAMENTE EN LAS ZONAS POBRES Y MARGINADAS DEL PAíS CEH: Tenemos un número importante, casi 24 millones de seres humanos que viven en pobreza extrema. Entonces, muy seguramente muchos son estudiantes de nivel básico y su nivel nutricional es deficiente. Es un compromiso muy acertado.

INDEPENDENCIA Y AUTONOMíA SINDICAL DE LOS TRABAJADORES CEH: Para que no haya una relación muy estrecha, que el sindicato tenga su función, que es la de defender los derechos de los maestros, y la Secretaría de Educación tenga la formación educativa de los alumnos, porque ahorita hay una especie de involucramiento de unos en lo que corresponde a otros.



