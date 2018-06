Ricardo Anaya debe ser expulsado del PAN, dice Ernesto Cordero

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







El panista y presidente del Senado, Ernesto Cordero Arroyo, insistió en que el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, "está imputado en actos delictivos de lavado de dinero, lo cual debe investigar la PGR".

Bajo el amago de que será expulsado de Partido Acción Nacional, en entrevista en el Senado, contestó: "Si yo militó en el PAN o no milito, si milito en el Club de Leones o no, en la Rebel (la porra de los Pumas de la UNAM) donde ustedes quieran, eso no es lo relevante, sino que Ricardo Anaya está imputado en actos delictivos y se tiene que investigar, que lo llamen a declarar".

A quien se tiene que expulsar del PAN es a Ricardo Anaya, no a un militante que lo único que quiere es que siga habiendo y siga haciendo el instituto político caracterizado por la honestidad, como fue por muchos años el PAN".

Respecto de su militancia en el PAN, Cordero Arroyo dijo que "voy a defender mi derecho de militante del Acción Nacional, porque en ninguna parte del Estatuto del PAN me obliga a ser tapadera de delincuentes y yo estoy en mi derecho de ir, presentar la denuncia como cualquier ciudadano y al tiempo, el tiempo me va a dar la razón".

Cordero Arroyo ha pedido a la Procuraduría General de la Republica (PGR) que tome declaración a Anaya Cortés por los señalamientos que lo implican en acciones de lavado de dinero. "Yo ni siquiera estoy pidiendo que procedan en contra de Ricardo Anaya, yo estoy pidiendo que lo llamen a declarar".

Expuso que el candidato presidencial panista "ha sido señalado con nombre y apellido en diversas etapas de la investigación formal, frente a un juez, frente al Ministerio Público; ha salido su nombre en repetidas ocasiones y lo que estoy pidiendo es que lo llamen a declarar para tomarle testimonio y para seguir con la investigación como debe hacerse".

Los reporteros le preguntaron a Cordero que se le ha señalado de hacerle el trabajo sucio al PRI, con las acusaciones contra Anaya Cortés.

"Quien hace el trabajo sucio es Ricardo Anaya, al estar involucrado en actos delictivos. Yo no tengo la culpa de eso, yo soy un mexicano que está preocupado de que uno de los candidatos a la Presidencia esté involucrado en un tema de lavado de dinero y por eso estoy exigiéndole a la autoridad que investigue lo más rápido posible para deslindar cualquier responsabilidad". Agregó: "El que se portó mal fue él y (Alberto) Barreiro y ellos son los que tienen que ir a declarar a la justicia".

La causa en su contra para expulsarlo, como se ha señalado es por votar por otro partido, y a ello respondió a una pregunta de los reporteros: "Los estatutos del Partido Acción Nacional también dicen que en la vida pública el militante tiene que actuar de manera honesta y, en este caso, Ricardo Anaya no actuó de manera honesta".





