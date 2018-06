Maestros realizan mitin en el Zócalo

Al manifestarse en el Zócalo de la Ciudad de México, profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) dijeron a los candidatos presidenciales que no creen en "varitas mágicas", y que las cosas no cambiarán a partir del 2 de julio. "Desde aquí les decimos (a los candidatos presidenciales) que ninguno tiene propuesta educativa. Más allá de la coyuntura electoral, la Coordinadora está antes, durante y después del proceso electoral. No creemos en varitas mágicas ni que todo va a cambiar a partir del 2 de julio", dijo Víctor Manuel Zavala, líder de la sec. 18.

CNTE marchó al Zócalo.

