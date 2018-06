PIEDRAS NEGRAS, COAH.-

Considera asesinato de FPJ como un hecho aislado

PIEDRAS NEGRAS, COAH







COMENTAR

Durante su visita al municipio de Piedras Negras, Gabriela María de León Farías, consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), aclaró que la violencia política no es un tema generalizado en Coahuila y consideró que el asesinato de Fernando Purón Johnston, candidato a diputado federal, fue un hecho particular y aislado.

"Por supuesto que me solidarizo con la familia del candidato fallecido, pero quisiera aclarar que no es un tema generalizado en los políticos que andan en campaña en Coahuila, si no que fue un hecho particular, aislado, muy condenable, muy lamentable", dijo De León Farías.

Seguir leyendo: Descarta IEC violencia política generalizada en Coahuila

Gabriela de León estuvo hoy en Piedras Negras. (EL SIGLO COAHUILA)

La funcionaria declaró que el asesinato de Purón es un hecho aislado. (EL SIGLO COAHUILA)

Etiquetas: Asesinato políticosInseguridad coahuilaFernando Purón

Más de Coahuila

... Anterior Siguiente ...

- MD