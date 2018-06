Prende las alertas pagos del PRI por copias de credencial

TORREÓN, COAHUILA

La entrega de dinero en efectivo a cambio de credenciales por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) provocó alarma entre partidos políticos y autoridades electorales.

Según publica Reforma, desde el pasado jueves en las mismas oficinas del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido comenzó el reparto de dinero.

El fin de semana, operadores del partido dieron dinero en oficinas ubicadas a un lado del Monumento a la Revolución. Durante el sábado, simpatizantes del tricolor hicieron fila a las afueras del edificio en el que se encuentran los espacios de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), del Movimiento PRIMX y del Instituto de Formación Reyes Heroles, todos ellos allegados al PRI.

El domingo el PRI citó a los partidarios a determinado horario para evitar las filas en el exterior del inmueble. De acuerdo al diario, personas con el logotipo del PRI o de la leyenda "Meade Presidente" se encargaron de controlar el acceso así como de separar a las personas por delegaciones y municipios.

El día de ayer, Ricardo Anaya aseguró que el PAN ya presentó una denuncia ante el INE y también ante la Fepade por dichas actuaciones. Calificó el acto de inmoral por lucrar con la necesidad de la gente y sentenció, "lamentablemente ese es el PRI de siempre".

Por su parte Morena ya prepara una denuncia ante el INE por la compra de votos en la Ciudad de México y en el Estado de México, donde el partido ha llegado a ofrecer a sus coordinadores recompensa por encauzar a posibles votantes a quienes se solicita su credencial.

Los consejeros del INE aseguraron estar dispuestos a investigar la compra de votos a partir de las denuncias.

Marco Baños señaló que "no es recomendable" dicho acto, dado que no está permitido. Mientras Ciro Murayama dijo que pagar a cambio de la credencial no era legal.





Táctica. Desde el pasado jueves inició el reparto de dinero a cambio de copias de la credencial de elector en las oficinas del CEN tricolor. (ARCHIVO)

