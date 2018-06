Suspende campaña Sonia Villarreal

RENé ARELLANO El siglo de torreón

En un mensaje difundido a través de sus cuentas de Twitter y Facebook, Sonia Villarreal Pérez, presidenta municipal de Piedras Negras dio a conocer que suspenderá su campaña electoral en busca de la reelección; para colaborar con las investigaciones sobre la ejecución del ex alcalde Fernando Purón Johnston.

Tras señalar que actualmente México vive uno de los momentos más difíciles de la historia, dada la violencia hacia los partidos politicos del país; la cual se ha incrementado y señala que de septiembre de 2017 a la fecha, han asesinado 111 políticos en estados como Guerreeo, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Estado de México.

"Fernando Purón es, desafortunadamente, el número 38 de los priistas a quienes les han arrebatado la vida en este proceso electoral. Con su muerte nos deja un vacío imposible de llenar, pero necesario de subsanar", refirió Villarreal Pérez. La alcaldesa de Piedras Negras nuevamente extendió sus condolencias a la familia de Purón Johnston y refirió que continuara con su labor de presidenta municipal.

"Estamos en epoca electoral y yo soy candidata, pero como ustedes saben desde un inicio deje muy claro, mi prioridad es el gobierno municipal. Por eso he decidio poner una pausa a la campaña electoral a la par de aportar a la investigación todo lo que pueda, desde mi ámbito de competencia", dijo Sonia Villarreal.

Aseguro que no son los ciudadanos, si no los políticos, el blanco de esas reprobables conductas; lo que no será un obstáculo para combatir la delincuencia y por ello cumplira con su responsabilidad como alcaldesa, agradeciendo también a las candidatas y candidatos, sus muestras de solidaridad y apoyo en estos momentos díficiles.

Apoyo. La alcaldesa de Piedras Negras suspenderá su campaña para colaborar con la investigación sobre el asesinato de Purón.

