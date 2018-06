Director dice que no obligó a asistir a mitin de AMLO

Verificado 2018

"A través de una circular firmada por el director de la Secundaria Técnica número 41 de Xaloztoc, Daniel Torres Ramírez, y por temor a represalias, se convocó a la comunidad escolar a faltar a clases para asistir al mitin de Andrés Manuel López Obrador en Apizaco, Tlaxcala", afirma una nota difundida en redes sociales.

El director y una maestra del plantel, así como un padre de familia, explicaron que esa información es falsa y que no se obligó a nadie a asistir ni se cancelaron las clases, aunque reconocen que sí hubo una invitación "personal" del director para asistir al mitin para denunciar las condiciones en las que se encuentra su escuela.

De acuerdo con el contenido de la nota, "con un evidente abuso de su cargo público, Torres Ramírez constriñó a estudiantes y a padres de familia a que compartan sus ideales y que hagan actividades políticas en apoyo a López Obrador y los candidatos de Morena, cuando su obligación es velar por el adecuado desarrollo académico en el plantel".

Verificado 2018 contactó al director de la secundaria, Daniel Torres Ramírez, quien negó haber obligado a la comunidad estudiantil a asistir a un mitin del candidato a la presidencia por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador. "Quiero aclarar que la circular que se distribuyó no fue emitida por la escuela, pues no tiene membrete y no tiene sello oficial. El documento lo emití en calidad de ciudadano y, como se puede leer en el mismo, lo que sí dice el papel es que debido a la visita de Andrés Manuel a Tlaxcala se buscaba externar las condiciones en las que se encuentra la escuela a raíz de los sismos ocurridos en septiembre de 2017".

Defensa. El director de la secundaria niega que en la circular se obligue a la comunidad escolar a asistir al mitin de López Obrador.

