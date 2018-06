No declinaré, declara Anaya en la Ibero

CIUDAD DE MÉXICO

'Pase lo que pase, no voy a ir al baño'

El candidato de la coalición Por México al Frente a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya, dejó claro que no piensa declinar bajo ninguna circunstancia, y que no tiene interés por que alguien lo haga a su favor, ya que su campaña es a favor del cambio, no por la continuidad.

“No tengo interés de que eso suceda porque no queremos representar la continuidad de este gobierno, yo quiero un cambio a fondo”, dijo ante estudiantes de la Universidad Iberoamericana, a donde acudió este martes.

En el auditorio José Sánchez Villaseñor de esta Casa se Estudios, Anaya Cortés respondió a cuestionamientos sobre temas como el aborto, la legalización de la mariguana, su relación con el expresidente Felipe Calderón, entre otros.

Al arrancar su intervención dijo “Primero, pase lo que pase, no voy a ir al baño”; lo anterior en alusión a lo que pasó hace seis años, cuando Enrique Peña Nieto, entonces candidato, se refugió en los sanitarios.

"No tengo interés de que eso suceda porque no queremos representar la continuidad de este gobierno, yo quiero un cambio a fondo", dijo ante estudiantes de la Universidad Iberoamericana, a donde acudió este martes. (EL UNIVERSAL)

