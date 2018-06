Nadie está por encima de la ley: Casa Blanca

La Casa Blanca reaccionó ayer a la polémica desatada a raíz de la mención del presidente Donald Trump de un posible autoperdón, asegurando que nadie se encuentra por encima de la ley.

Trump sostuvo en su cuenta de Twitter que numerosos académicos legales coinciden que tiene el "derecho absoluto" de perdonarse a sí mismo, aunque enseguida acotó que no habría razón de hacerlo porque no ha hecho nada malo. Cuestionada sobre si el presidente Trump creía que él estaba por encima de la ley, la portavoz presidencial Sarah Huckabee Sanders respondió: "Ciertamente no. El presidente no ha hecho nada malo… Ciertamente nadie está por encima de la ley".

Trump hizo la afirmación un día después que su propio abogado, el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, sostuvo en entrevistas televisiva que el presidente no tenía ninguna intención de perdonarse a sí mismo y sostuvo que sería "impensable" pues eso podría llevarlo a un juicio político. "No tiene la intención de perdonarse… no que no pueda", dijo Giuliani a la cadena ABC.

La Casa Blanca insistió este lunes en la idea de que no hay razón por la cual el presidente emita un auto perdón si no hay nada que perdonar. "La constitución establece muy claramente lo que es la ley… el presidente no hecho nada malo", dijo Sanders.

Trump declaró en otro tuit que "el nombramiento del fiscal especial es completamente ANTICONSTITUCIONAL", sin explicar el motivo de este razonamiento.

En 1998 el entonces presidente Bill Clinton fue objeto de un proceso de juicio político por acusaciones de perjurio y de obstrucción de la justicia. En 1974 el entonces presidente Richard Nixon sería objeto del mismo proceso, pero renunció antes del inicio del juicio en su contra en el Senado.

Ap

Insinuación. Trump abrió un debate legal en su país al afirmar que tiene el "derecho absoluto" de perdonarse a sí mismo.

