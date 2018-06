CNTE instala plantón en Segob, exige diálogo

LA SEP ANUNCIó DESCUENTOS A LOS MAESTROS QUE FALTARON

Ayer a las 16:30 horas, profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) instalaron un plantón sobre avenida Bucareli y la calle de Morelos para exigir que el gobierno Federal los reciba y dialogue con ellos.

Después de una marcha en la que de acuerdo con el personal de la Secretaría de Gobierno participaron alrededor de 3 mil 500 profesores y de los cuales sólo mil 500 llegaron a instalarse, según cifras preliminares.

Comenzaron a instalar casas de campaña, lonas y tendidos para pernoctar en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación como una manera de presionar al gobierno federal. La vialidad se encuentra afectada por lo que el paso está bloqueado desde Art. 123.

AFIRMAN NO TEMER A DESCUENTOS

Líderes de la CNTE aseguraron que no les espantan los descuentos que la Secretaría de Educación Pública (SEP) pretende aplicarles si faltan a clases durante tres días consecutivos de manera injustificada.

Pedro Gómez, líder de la Sección 7 de Chiapas, consideró que la dependencia federal pretende amedrentarlos. "No tenemos miedo. Nosotros en Chiapas hemos aprendido a vivir con esos descuentos. No es la primera vez que los aplican. No es que los trabajadores de la educación en Chiapas seamos los más valientes o los más entregados con la causa, pero dentro de nuestra pobreza sabemos sobrevivir porque el pueblo de Chiapas no nos ha dejado solos. En los paros indefinidos nos han regalado víveres, nos han apoyado todas las organizaciones sociales y el pueblo creyente, por lo tanto, no le tenemos miedo a esas amenazas", dijo en entrevista en el plantón instalado en Avenida Bucareli.

El dirigente reportó que 150 mil docentes estuvieron hoy en la marcha que se realizó en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y que está paralizado el 90 % del sistema federalizado en todos los niveles.

Eloy López Hernández, dirigente de la Sección 22 de Oaxaca, afirmó "los descuentos no nos espantan porque nosotros estamos luchando por nuestros derechos laborales, que sean respetados al igual que la demanda de justicia, como lo hemos dicho. Nosotros estamos preparados", sostuvo.

El Secretario General de la sección 9, Enrique Enríquez Ibarra, también hizo eco a sus compañeros.

El Universal

Minimizan La SEP reportó: La SEP reportó: ⇒ Que el 98 % de las escuelas de educación básica en el país trabajaron de manera regular. ⇒ A pesar de la huelga que CNTE inició ayer. ⇒ En Oaxaca hubo clases en 90 % de los planteles educativos, a pesar de que la Sección 22 acudió a la CDMX.

Protesta. Profesores de la CNTE instalaron un plantón en avenida Bucareli y la calle de Morelos.

