Facebook da acceso a datos de usuarios: NYT

La empresa creadora de la red social Facebook permite a fabricantes de teléfonos celulares y otros dispositivos acceder a una gran cantidad de información personal de usuarios y de sus amigos incluso sin su consentimiento, de acuerdo con The New York Times (NYT).

En una nota publicada ayer, el diario destacó que Facebook tiene acuerdos para compartir datos con al menos 60 fabricantes de dispositivos, incluidos Apple, Amazon, BlackBerry, Microsoft y Samsung, que han sido firmados durante la última década.

Los acuerdos permitieron a Facebook expandir su alcance y que los fabricantes de dispositivos ofrecieran a sus clientes características populares de la red social, como sistema de mensajes, botones de "like" y agendas de direcciones.

"Sin embargo, las alianzas, cuyo alcance no se había informado anteriormente, plantean inquietudes sobre la protección de la privacidad de la empresa y sobre el cumplimiento de un acuerdo de consentimiento de 2011 con la Comisión Federal de Comercio", apuntó el periódico.

De acuerdo con el diario, "Facebook permitió a las empresas de dispositivos acceder a los datos de los amigos de los usuarios sin su consentimiento explícito, incluso después de declarar que ya no compartiría esa información con personas externas".

Algunos fabricantes de dispositivos podían acceder a información personal incluso de amigos de los usuarios que creían que habían prohibido compartir información, subrayó la investigación.

La mayoría de estas alianzas continúan, aunque Facebook comenzó a reducirlas en abril, luego del escrutinio cada vez más intenso a raíz de que la firma de consultoría política, Cambridge Analytica, usó indebidamente información privada de decenas de millones de usuarios de la red social.

Tras el escándalo, Facebook prohibió a desarrolladores de aplicaciones recopilar información de los amigos de usuarios. Pero los ejecutivos de la compañía no revelaron que Facebook hubiera eximido a los fabricantes de teléfonos celulares, tabletas y otro dispositivos de tales restricciones, según el Times.

Rechazan informe

Facebook rechazó el informe periodístico del diario The New York Times, acerca de un programa que desarrolló hace 10 años para introducir la red social en dispositivos como el iPhone. Ime Archibong, vicepresidente a cargo de sociedades, dijo que Facebook conservó el control estricto de la tecnología, llamada interfaces de aplicación de programación (API, por sus siglas en inglés) y que no conoce de abuso alguno cometido por las empresas con las que se asoció.

Archibong dijo que las empresas asociadas habían firmado acuerdos que prohibían el uso de información de usuarios salvo para recrear experiencias al estilo de Facebook. Y la información solo era accesible en los artefactos cuando el usuario decidía dar a conocer la información a sus amigos, aseguró.

Las API en este caso son muy distintas de las usadas por Cambridge Analytica, dijo Archibong.

