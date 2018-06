Que bloqueo de CNTE no tenga tintes electorales: Barrales

CIUDAD DE MÉXICO.-

La candidata de la coalición Por la CDMX al Frente, Alejandra Barrales, confió en que los bloqueos realizados este lunes por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no tengan tintes electorales, con el fin de trastocar la vida de los capitalinos

"Esta es una ciudad solidaria, pero es muy importante que al calor de estos procesos electorales no se busque lastimar a la ciudadanía, me parece que ese es un contrasentido, ojalá que esto no dure mucho y que no trastoque la vida de los que estamos en esta capital", advirtió.

A la pregunta de si considera que la CNTE cobró fuerza luego de que manifestara su apoyo al candidato presidencial de Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, Barrales dijo que eso debería responderlo su contrincante, Claudia Sheinbaum.

"Yo creo que ahí, en todo caso será la candidata de Morena la que nos tenga que contestar al respecto cómo está viendo las cosas y de qué manera ayuda el que se abran estas alternativas en una Ciudad donde esto viene a trastocar la vida de la Ciudad. Nosotros siempre vamos a defender que esta siga siendo una ciudad capital, donde todo el mundo pueda tener derecho a expresarse, a manifestarse", indicó.

En entrevista, luego de reunirse con urbanistas en un hotel de Reforma, la abanderada del Frente se pronunció por debatir la regulación de las marchas, privilegiando la protección de los Derechos Humanos.

"Nuestro reto, nuestra convicción es cómo garantizamos el derecho de todos los que vivimos en esta Ciudad. Por un lado el derecho a la libre manifestación, que va a seguir siendo una garantía nuestro gobierno, pero también la libertad de tránsito para quienes vivimos en esta Ciudad. Tenemos que entrar a la discusión de un tema que no es sencillo, que es polémico, pero que en una ciudad de la complejidad de la nuestra se convierte en una obligación", afirmó.





