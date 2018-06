Sin atención de Segob, nos quedamos en plantón: CNTE

CIUDAD DE MÉXICO.-

Si la Secretaría de Gobernación no atiende la demanda de instalar una mesa de negociación, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se quedará instalada en plantón en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación.

Así lo dijo Víctor Manuel Zavala Hurtado, secretario general de la sección 18 de la CNTE, en Michoacán en medio de la marcha que avanza sobre Paseo de la Reforma y está a unos minutos de llegar a la calle de Bucareli.

"Planteamos como parte del emplazamiento que si no había una atención necesaria por parte del gobierno, íbamos a buscar las acciones pertinentes. Al término de esta marcha vamos a llegar a Gobernación y si no hay atención necesaria lo que estamos planteando es quedarnos en Bucareli, quedarnos en plantón hasta que no se tenga una respuesta por parte de Gobernación", dijo.

Pidió que no se responsabilice a los profesores sino al gobierno federal de la falta de clases, puesto que ha sido esta instancia la que no ha respondido a las exigencias de los maestros desde hace más de dos años.

El líder magisterial consideró que es "una vergüenza" que la actual administración termine sin haber resuelto las problemáticas generadas por la reforma educativa.

"Más allá de la afectación que se pueda tener por qué no nos preguntamos por qué en estos más de dos años el gobierno federal no ha atendido a la Coordinadora. No se ocupa estar en las calles, no se ocupa estar asoleándonos. Es mucho más fácil que estemos en nuestros estados atendiendo a los niños pero ¿Cómo nos vamos a ir a atender esa parte si tenemos maestros cesados, que no han cobrado desde hace más de dos años?", cuestionó.





