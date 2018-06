Reina Isabel II conmemora los 65 años de su coronación

LONDRES, INGLATERRA.-

LONDRES, INGLATERRA







COMENTAR

La reina Isabel II de Inglaterra conmemora hoy los 65 años de su coronación como soberana, con una austera ceremonia en la Abadía de Westminster de Londres.

La monarca, de 92 años, no tiene previsto realizar mas actos ni festejos durante la jornada, dado que se trata de una fecha asociada a la muerte de su progenitor, Jorge VI, quien falleció con 56 años, el 6 de febrero de 1952.

La princesa Isabel estaba de viaje en Kenia con su esposo, el príncipe Felipe, cuando fue informada de la muerte de Jorge VI, al que estaba muy unida, tras lo cual regresó de inmediato a la capital británica, convertida ya en reina.

A pesar de la ausencia de actos este fin de semana, el palacio de Buckingham prepara ya el desfile militar conocido como Trooping the Colour, que el próximo sábado marcará la celebración oficial del cumpleaños de la reina, nacida el 21 de abril de 1926.

La cadena pública BBC emitió este año un documental con motivo del aniversario de la coronación de Isabel II, la soberana que más tiempo se ha mantenido en el trono británico.

"He visto una coronación y he protagonizado otra, lo que es bastante extraordinario", señala en ese programa la monarca, que con once años vio cómo su padre accedía a la corona.

El documental, titulado "The Coronation" ("La coronación"), incluye testimonios de algunas de las personas que participaron en la ceremonia en la Abadía de Westminster hace 65 años, que millones de personas vieron en todo el mundo a través de la televisión.

El filme narra los pormenores de la coronación de la reina a través de la historia de algunas de las Joyas de la Corona británica, como la de la corona de San Eduardo, destruida tras la guerra civil inglesa (1642-1651) y reconstruida para la coronación de Carlos II en 1661.

El 2 de junio de 1953, Isabel II sintió por primera vez el peso de esa corona, que no se ha vuelta a poner desde entonces.

En febrero de 2017 la reina de Inglaterra se convirtió en la primera monarca que cumplió 65 años en el trono, una efeméride bautizada como el Jubileo de Zafiro.

En septiembre de 2015, superó los 63 años de reinado de su tatarabuela la reina Victoria, que rigió desde 1837 hasta su muerte, en 1901.

Además, en octubre de 2016 se convirtió en la monarca y jefa de Estado viva con más años de reinado, tras la muerte del rey de Tailandia Bhumibol Adulyadej, que estuvo al frente del país asiático durante 70 años y 126 días.





La monarca, de 92 años, no tiene previsto realizar mas actos ni festejos durante la jornada, dado que se trata de una fecha asociada a la muerte de su progenitor, Jorge VI, quien falleció con 56 años, el 6 de febrero de 1952. (ARCHIVO)

Etiquetas: Reina isabelreina de gran bretaña Isabel II

Más de Internacional

... Anterior Siguiente ...