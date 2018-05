Karime Macías es acusada de simular apoyo a personas vulnerables

CIUDAD DE MÉXICO

La esposa de Javier Duarte utilizó empresas falsas para simular compras

Los contratos por los que el gobierno de Veracruz acusa a Karime Macías, esposa del exgobernador, Javier Duarte de Ochoa, de fraude específico incluyen la simulación de compra de artículos para niños y adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con la ficha roja emitida por la Interpol en contra de Macías Tubilla, las autoridades extranjeras están notificadas para detenerla con miras a iniciar el proceso de extradición correspondiente.

El documento al que EL UNIVERSAL tuvo acceso, contiene una foto de la expresidenta del DIF de Veracruz, los datos de su pasaporte y se le identifica como Karime Macías de Duarte.

Las empresas señaladas son Prefraco, S. A. de C. V.; Abastecedora Romcru, S. A. de C. V.; Centro de Recursos Cerene, S. A. de C. V.; Ravsan Servicios Múltiples, S. A. de C. V.; Grupo Barcano, S. A. de C. V. y Anzara, S. A. de C. V.

La Fiscalía señaló que con esas empresas simuló a través del DIF la compra de mochilas escolares, electrodomésticos, equipo médico, pares de zapatos, pañales desechables para adultos, entre otros productos que, afirmó el gobierno de Veracruz, no consta que fueron entregados a poblaciones en situación de vulnerabilidad.





