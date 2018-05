Hay autodefensas porque no hay ley ni Estado, afirma Meade

Jueves 31 de may 2018, 8:07am

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS







José Antonio Meade Kuribreña consideró que las autodefensas son cuerpos armados irregulares que abusan y lastiman a las comunidades en donde tienen presencia.

El candidato de la coalición Todos por México estuvo este miércoles en Tamaulipas, donde recibió la petición de velar por la seguridad en la entidad.

Lo que se busca, respondió el candidato del PRI, PVEM y NA, es una seguridad real, en donde la ley no se negocia, el Estado no se rinde.

"En esta elección hay que hacer una pregunta con toda seriedad: ‘¿Qué queremos? ¿Cuerpos armados irregulares que abusan y están lastimando a la sociedad? ¿O lo que queremos es una seguridad real, que llevemos el respeto de la ley a donde hoy no llega?", cuestionó Meade.

Acompañado de los candidatos a distintos cargos de elección popular en la entidad, Meade Kuribreña afirmó que en donde hay policías comunitarios, autodefensas, es porque no hay ley ni Estado.

"No se puede construir sobre un pacto de no agresión con los criminales, no podemos poner la vida |de nuestros hijos en manos de gente armada sin preparación", exclamó.

En el Parque Deportivo Solidaridad de la capital tamaulipeca, el candidato presidencial subrayó que lo primero que los gobiernos deben garantizar es la seguridad.

"Si no somos capaces de garantizar la vida y el patrimonio de los ciudadanos", manifestó, "algo estamos haciendo muy mal, y tenemos que hacerlo diferente y mejor".

Destacó que cada encuentro que se tiene con la ciudadanía, particularmente en Tamaulipas, no se puede empezar con condolencia por mujeres y periodistas, entre otros, asesinados ello en referencia a recientes hechos en la entidad.

Meade Kuribreña expuso su proyecto de política pública para hacer frente a la inseguridad. Se necesita, planteó, una gran policía profesional, con oficiales entrenados, protegidos y bien pagados, en todo el país.





