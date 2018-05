Polémica encuesta que da a AMLO doble de votos que a Anaya

Jueves 31 de may 2018, 8:04am

Una encuesta del diario Reforma que da 52 % de las preferencias de voto al candidato presidencial izquierdista Andrés Manuel López Obrador frente al 26 % del conservador Ricardo Anaya generó una nueva polémica entre partidos rumbo a los comicios del 1 de julio en México.

En el sondeo, publicado este martes en portada, se afirma que López Obrador, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), obtendría 52 % de los sufragios si hoy se celebraran elecciones.

Más abajo está Anaya, del Partido Acción Nacional (PAN), con 26 %; José Antonio Meade, del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), con 19 %, y el independiente Jaime Rodríguez, "el Bronco", con 3 %.

En las elecciones a diputados federales, Morena también cosecharía 42 % de los votos, se indicó en esta encuesta realizada en viviendas del 24 al 27 de mayo a 1,200 electores y con un nivel de confianza de 95 %.

"La encuesta de hoy (ayer) del Reforma nos obliga a redoblar esfuerzos. No aflojar el paso. Viene a la memoria aquella consigna de cuando comenzamos en Tabasco: ¡Compañero, escucha, en la hamaca no se lucha!", dijo López Obrador en Twitter.

El coordinador estratégico de la campaña de Anaya, Jorge Castañeda, aseguró a la emisora Radio Fórmula que aunque en su equipo no ignoran los resultados de la encuesta de Reforma, es "temerario" asegurar que la elección del 1 de julio está definida y que el proceso ya terminó. "No me voy a hacer tonto" si otras encuestas confirman que Anaya cayó después del segundo debate entre candidatos presidenciales efectuado el 20 de mayo y López Obrador subió, dijo, pero pidió esperar al resultado de otros sondeos.

"Esta encuesta y esta casa encuestadora me parece más una parte de estrategia del equipo de López Obrador que un reflejo de la realidad. En las encuestas hay que ser serio; mil casos no te representan la realidad del país, y parece más un instrumento de propaganda", dijo Armando Ríos Piter, vocero del equipo de campaña de Meade, en declaraciones a Radio Fórmula.

El 1 de julio están llamados a las urnas 89 millones de personas para elegir al presidente de México, los diputados, los senadores, ocho gobernadores y el jefe de Gobierno de Ciudad de México, entre otros 3.400 cargos.







