Reitera PRI al INE petición de retirar candidatura a Nestora Salgado

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) acusó la tarde de este miércoles a la candidata al Senado por el estado de Guerrero, Nestora Salgado de haber mentido al Instituto Nacional Electoral (INE) al no informarle que poseía la doble nacionalidad, por lo que pidió al organismo le retire la postulación.

Morena y Salgado "mintieron a la autoridad electoral y por eso solicitamos al INE actúe en consecuencia y niegue el registro... que no quede un registro en clara violación a los principios constitucionales", expresaron al presentar el expediente del INE sobre el registro de esa candidatura, en el que no consta que Salgado haya informado su condición de México-norteamericana.

A la rueda de prensa del PRI, realizada en el INE, acudieron la consejera del Poder Legislativo y diputada del PRI, Mariana Benítez Tiburcio, y los representantes del PRI ante el INE, Emilio Suárez Licona y Morelos Canseco, suplente, quienes reconocieron que el Instituto deberá valorar el cumplimiento de los requisitos constitucionales de Salgado hasta después de la elección.

"Sabemos que hay un segundo momento en que se van a revisar los requisitos y el INE se pronunciará, previo a la entrega de la constancia… estamos valorando las alternativas que podamos tener para solicitar a las autoridades a la luz de esta información superviniente.

"Tenemos muy claro que tenemos ese plazo para hacerlo, pero estamos valorando alguna otra puerta que se pueda abrir para que la autoridad se pronuncie sobre el registro de Nestora Salgado", expuso Benítez.

Suárez Licona indicó que tras las elecciones y en caso de ser electa "tenemos la posibilidad de impugnar", pero –dijo- estamos explorando por la prontitud del tema y dada la simulación, presentar ese recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Por eso, dijo que lo que ahora hace el PRI es acusar el dolo con que actuó la candidata y "estamos haciendo un exhorto para que el INE revise todos sus procedimiento y tome en cuenta para este segundo momento procesal".

Canseco explicó que "la actitud dolosa fue al mentir a la autoridad electoral" y lo relevante es que se violó la ley y la Constitución, pues no se cumplieron los requisitos al momento del registro, pese a que los candidatos tienen la obligación de cumplir con los requisitos de ley de la Constitución.

"No buscamos que se sancione a Nestora ella no nos es relevante" agregó, pero se busca evidenciar que una persona acusada de violaciones a derechos humanos, y que mintió al INE, no puede acceder al Senado.

Además, recordó Suárez, al Senado de la República le está reservada la atribución exclusiva de tutelar la política exterior del Estado Mexicano, de ahí que se debe tener lealtad plena a él y Nestora Salgado invocó la protección de otro Estado en 4 procesos penales en su contra.





Acusó a la candidata al Senado por el estado de Guerrero, Nestora Salgado de haber mentido al Instituto Nacional Electoral. (ARCHIVO)

