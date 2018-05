Rechazan construcción de presa Rompepicos

Miércoles 30 de may 2018, 4:13am

EL SIGLO DE TORREÓN

RENÉ ARELLANO

EL SIGLO DE TORREÓN

La asociación civil ambientalista Amigos del Río San Rodrigo de Piedras Negras, se manifestó en contra de la construcción de la Presa Rompe Picos, pues se requiere de un análisis de la cuenca hidrológica antes de plantear un proyecto de tal magnitud y sobretodo, considerando que a nivel mundial hay un movimiento de desconstrucción de presas.

Waldo Terry Carrillo, presidente de la organización ambientalista en Piedras Negras, refirió que un proyecto de solución se debe ver con enfoque de cuenca, corregir arriba, ver cuáles son los impactos ambientales y posteriormente verlo con un enfoque de proyecto de inversión. "Ver todos los costos y beneficios que van aportar cada una de las opciones que tu veas, es decir, las soluciones ambientales que tu presentes, las soluciones físicas, es decir presas o una combinación de ambas. Una vez con eso, tu puedes tomar una decisión para evaluar".

Dijo no estar de acuerdo con el enfoque de solución que se ha dado, pues consideró que no puede aventurarse a realizar una inversión que no se sabe el costo que va a tener en el largo plazo y tampoco se sabe si es la mejor inversión. Lo anterior, luego de que Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador de Coahuila y Sonia Villarreal Pérez, alcaldesa de Piedras Negras, dieron a conocer de forma conjunta la semana pasada que retomarán el proyecto de la presa; para concretarlo se llevará entre dos a tres años.

Da su opinión. Waldo Terry Castillo, presidente de la asociación civil.

Más de Coahuila

... Anterior Siguiente ...