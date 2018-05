Recuerda Vaticano que mujeres no pueden ser sacerdotes

Miércoles 30 de may 2018, 4:13am

Preocupado por la "grave confusión" que se siembra entre los fieles católicos sugiriendo que las mujeres podrían acceder al sacerdocio, el Vaticano recordó ayer que el orden sagrado es exclusivo para los hombres y ese criterio no puede cambiar.

En un artículo publicado en la edición vespertina del diario vaticano "L'Osservatore Romano", el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Luis Ladaria, explicó que la Iglesia católica siempre se sintió obligada por la decisión del mismo Jesús, la cual descarta que el sacerdocio ministerial "pueda ser válidamente conferido a las mujeres".

El texto fue publicado "a propósito de algunas dudas" sobre el carácter definitivo de esta doctrina católica que, según el prelado, "se trata de una verdad que pertenece al depósito de la fe" y que nadie en la Iglesia puede modificar.

"Sería preocupante ver surgir aún en algunos países voces que ponen en duda la cualidad definitiva de esta doctrina. Para sostener que ella no es definitiva se argumenta que no fue definida ex cathedra y que, entonces, una decisión posterior de un futuro Papa o concilio podría darla vuelta", escribió Ladaria.

Recordó que los sacerdotes de la Iglesia católica "están configurados" con Cristo, por eso pueden actuar en su nombre y fue Jesús quien confirió el sacramento del orden sagrado a los 12 apóstoles, todos hombres que, a su vez, lo comunicaron a otros hombres.

Efe

Sin cambios. El Vaticano recordó que el orden sagrado es exclusivo para los hombres y ese criterio no se puede cambiar.

Más de Internacional

... Anterior Siguiente ...