Cae exgerente de la campaña presidencial de Santos por caso Odebrecht

El juez 45 de control de garantías de Bogotá decidió hoy enviar a la cárcel La Modelo al exgerente de la campaña Santos Presidente en 2014, Roberto Prieto, imputado por cuatro cargos dentro de una investigación por los sobornos pagados por la multinacional brasileña Odebrecht en Colombia.

"Se torna necesario disponer una medida de aseguramiento en contra del señor Roberto Prieto para salvaguardar el proceso en su contra", indicó el juez en la audiencia.

Tras conocer la decisión, Prieto pidió al juez ser enviado a la cárcel La Modelo y no a La Picota, como se había establecido inicialmente, alegando un tema de dignidad, argumentando que no es cierto que haya recibido dinero de Odebrecht, como reveló el también detenido exsenador Otto Bula.

"Ir a La Picota para mí se volvió un asunto de dignidad. Puede que ni este estrado judicial, ni la Fiscalía, ni los medios, ni la sociedad me crean que Otto Bula no me dio un peso a mí, yo que no me reúno con delincuentes. (...) Pido no atender la solicitud de mi defensa y prefiero irme para La Modelo", manifestó Prieto.

Bula ha manifestado que entregó dinero a una persona vinculada a la campaña de Santos, pero también asegura que no le consta que dicha suma haya sido entregada al mandatario ni que haya ingresado a su campaña.

El pasado 7 de mayo Prieto fue acusado por la Fiscalía de los supuestos delitos de tráfico de influencias de particular, interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado, cargos que no aceptó.

Aunque la defensa manifestó que por cuestiones de salud Roberto Prieto debía ser trasladado a una unidad militar, el juez del caso consideró que debía ser privado de la libertad en una cárcel ya que puede poner en peligro la investigación.

"Vistos en conjunto los elementos, nos permiten establecer que Prieto tiene la capacidad de dirigir una serie de actuaciones para que los testigos logren variar su versión. Abonado a ello también la capacidad de ocultamiento de la información", comentó al respecto el juez.

Según la Fiscalía, Prieto, que fue gerente de la campaña que en 2014 llevó a Santos, a la Presidencia por segunda vez, se habría apoderado de 650 millones de pesos (unos 230.000 dólares) de los sobornos que pagó Odebrecht en Colombia.





