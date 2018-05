Muestra Yunes vida de lujo de Karime Macías en Londres

Martes 29 de may 2018, 1:35pm

ASEGURA GOBERNADOR DE VERACRUZ QUE LA EXPRIMERA DAMA VIVE EN EXCLUSIVA ZONA Y GASTA MÁS DE UN MILLÓN 620 MIL PESOS AL MES

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, expuso un video en el que evidencia la vida en Londres de la exprimera dama Karime Macías, acusada de daño patrimonial al DIF estatal por más de 112 millones de pesos.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal habló sobre el caso de la esposa de Javier Duarte, luego de que el pasado domingo un juez girara una orden de aprehensión por el delito antes mencionado.

“Karime Macías no es solo la esposa del exgobernador, es un actor importante en esta trama de corrupción”, expresó luego de hacer un recuento del caso Duarte.

"Hay quienes piden que la justicia entre en veda electoral, les decimos con toda claridad que no hay veda electoral para la justicia, la justicia en este y en otros casos no puede perder un sólo minuto, se equivocan quienes lo piden, no vamos a actuar de acuerdo a componendas o a intereses de grupo o personales, vamos a actuar siempre a la demanda de las veracruzanas que se haga justicia", manifestó.

Yunes Linares mostró un video en el que se muestra la vida de lujo que lleva actualmente la exprimera dama en Inglaterra, donde presuntamente vive a un kilómetro del Palacio de Buckingham, residencia de la reina Isabel y a 600 metros de la casa de la extinta Margaret Thatcher.

Según el clip, la residencia se ubica en Belgrave, zona exclusiva de Londres y gasta un millón 620 mil pesos al mes.

El video de 8 minutos señala que en el seguimiento se detectó que sus hijos van a las escuelas más exclusivas de Londres, saca dinero en efectivo de cajeros, acude a yoga y gimnasio, además que por las tardes va a un centro de idiomas.

Agregó que la investigación que realizaron acerca de la ubicación de Karime Macías fue proporcionada a la PGR.

Miguel Ángel Yunes dijo que hasta el momento, han recuperado más de mil 200 millones de pesos de dinero y bienes.

