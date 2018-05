Acusa a AMLO de ser abogado de criminales

CORREGIDORA, QRO.- José Antonio Meade acusó a Andrés Manuel López Obrador de hacerse acompañar de delincuentes y hablar como abogado de éstos y no como candidato. El aspirante de la coalición Todos por México advirtió que la amnistía a los criminales que ofrece el tabasqueño es en serio. "No podemos llamarnos a sorpresas en el tema de seguridad, no podemos decir que no hemos sido claros en ese tema. La amnistía a los criminales que ofrece López Obrador va en serio", señaló. "Ya en estos días no habla como candidato, habla como abogado de gente a la que se le ha imputado participar en secuestros, de gente a la que se le ha condenado por robarles dinero a sus trabajadores".

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...