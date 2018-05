Exigen tzotziles 18 mdp para liberar a síndico

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.-

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS







El síndico del ayuntamiento de El Bosque, Ramiro Gómez Patishthán, cumplió 15 días retenido por indígenas tzotziles de la comunidad Los Plátanos, quienes demandan la liberación de 18 millones de pesos de recursos del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem).

Este lunes fue difundido un video en el que se ve a Gómez Patishthán atado de las manos en alto y en el que el funcionario del partido Mover a Chiapas suplica al gobernador Manuel Velasco que reúna el dinero lo antes posible y se los pague a los comuneros, pues se encuentra amenazado de ser quemado vivo.

"Le suplico, señor gobernador, aquí, en vista de la gente del ejido de Los Plátanos, que busque la manera del pago inmediato y urgente a esta alianza de El Bosque, porque ya no resisto más; ya tengo 15 días aquí en la comunidad […] Me dice la gente de Los Plátanos que tengo un día para que les paguen y si no, me van a quemar vivo", afirma el funcionario.

La noche del domingo 13 de mayo, Gómez Patishthán fue detenido por habitantes de varias comunidades. Los indígenas exigen que el alcalde de El Bosque, Martín Díaz Gómez, del partido Mover a Chiapas, entregue 18 millones de pesos a 21 grupos comunitarios que demandan diferentes obras en sus localidades.

Los representantes comunitarios explicaron que en los últimos días no ha habido comunicación con el edil y por ello decidieron difundir el video.

Por su parte, el gobierno de Chiapas emitió este lunes un comunicado en el que indicó que tomó diferentes medidas en la problemática y responsabilizó al presidente municipal de El Bosque, Martín Díaz Gómez, del incumplimiento del pago del Copladem.

"Desde el día de los hechos, la Secretaría General de Gobierno del estado estableció mesa de diálogo permanente en la que se convocó a Martín Díaz Gómez y al grupo inconforme, con el objetivo de encontrar una solución consensuada que permitiera distender el conflicto y al mismo tiempo, implementó medidas cautelares y precautorias para garantizar la integridad física del síndico municipal", explicó la administración de Manuel Velasco.





Los representantes comunitarios explicaron que en los últimos días no ha habido comunicación con el edil y por ello decidieron difundir el video.

