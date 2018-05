'El Bronco' demandará al INE

Lunes 28 de may 2018, 9:27am

El candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez, "El Bronco", aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE) soló se la pasa "jode y jode" a su candidatura, por lo que este lunes presentará una demanda en contra de la autoridad electoral, ello luego de que le encontró aportaciones indebidas por 4.4 millones de pesos a su campaña.

"Vamos a demandar al INE porque ha denigrado mi posibilidad. El INE no está diciendo la verdad, nosotros no triangulamos, la ley dice que una empresa no puede donar a la campaña, quienes aportaron fueron los dueños", aseguró el candidato en el rancho La Joya, que perteneció al actor John Wayne.

La Comisión de Fiscalización del INE abrió una investigación contra Rodríguez Calderón sobre el origen de 17.3 millones de pesos que tuvo de aportaciones privadas y determinó que al menos recibió 4.6 millones de pesos de empresas a través de 19 personas físicas, además sus "auxiliares" fueron pagados por las compañías para que juntaran las firmas de su campaña.

Al respecto, "El Bronco" reconoció que sí apoyaron a ciertos gestores, pero les pagó con dinero propio. "Por qué no fiscalizan al PRI, PAN y Morena que le dan dinero público, por qué están jode y jode conmigo, cuál es el plan, tienen miedo, quizá porque los consejeros están puestos por los partidos políticos", dijo.

En su visita a Durango dijo que el estado está sumido en la pobreza, porque los gobiernos del roban el recurso de los ciudadanos.

Montado sobre su caballo "El Tornado", Rodríguez Calderón leyó la oración del cabalgante a unos 800 jinetes. Cabalgó por el mismo territorio donde el actor John Wayne grabó sus películas e inmortalizó el prototipo del vaquero americano. Pero "El Bronco" no imitó al actor estadounidense, sino que quiso emular a Francisco Villa. En primera fila, el gobernador de Nuevo León con licencia presenció un espectáculo al estilo de Hollywood con actores que hicieron una parodia de su principal propuesta: "mocharle la mano al político corrupto".

Ahí estuvo "El Bronco " en un pueblo mítico, en el olvido y donde su dueño y actores luchan por salir adelante, como la candidatura del independiente que va en el último lugar de la campaña.





"El Bronco" realizó ayer una cabalgata en Durango. (NOTIMEX)

