Candidatos buscan rescatar al país

Expertos consideran que las propuestas sobre seguridad de los candidatos a la presidencia de la República han sido muy similares y que no especifican el cómo van a cumplir con cada compromiso

La prioridad en el discurso de los candidatos a la Presidencia de la República sin duda ha sido el combate a la violencia, por lo que Salvador Alvarado González, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad (Cocise), y Marco Zamarripa González, director del Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Laguna, analizaron las propuestas que han presentado Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya Cortés y José Antonio Meade Kuribreña en el tema de seguridad.

Andrés Manuel López Obrador

MZG: Es una figura que dirige el presidente de la República, cabe precisar que es muy diferente a la figura del Mando Especial que hay aquí, esto limitaría las facultades estatales y también a las municipales. Resultaría un tanto delicado concentrar ese poder en una sola persona, se corre el riesgo inclusive de desaparecer a las policías de proximidad, que tanto se ha hablado de esa necesidad del contacto con el ciudadano y también las policías controladas por los gobernadores enfrentarían ciertos riesgos, además de que esta figura no garantiza de ninguna forma que vayan a disminuir los índices delictivos ni a mejorar las condiciones de seguridad.

MZG: Un cuerpo de seguridad formado por fuerzas policiacas y militares. Creo que se requiere prácticamente una macroreforma para ello, hay que modificar la Constitución, hay que modificar la Ley Orgánica, esta propuesta no queda clara, porque para hacer todas estas modificaciones constitucionales tiene que haber la aprobación de al menos 17 Congresos locales, y me parece un tanto contradictorio que, por un lado, propone la creación de la guardia nacional, pero por otro lado, está a favor de la Ley de Seguridad Interior, donde se busca dar certeza a las fuerzas especiales que podrían estar replegadas a las funciones para las que fueron diseñadas.

MZG: Esta propuesta es muy confusa, parece que el discurso de Andrés Manuel es distinto al de sus voceros, tienen ideas encontradas y no sabemos quién está diciendo la verdad. Obviamente se aclara que la amnistía no es impunidad y en eso estamos de acuerdo, pero no queda claro si los beneficiarios van a ser la clase que no tiene otra opción más que dirigirse a las filas de la delincuencia organizada o si también serán otros ciudadanos que por necesidad tienen que involucrarse en estos delitos. Estamos de acuerdo en que hay cierta vulnerabilidad y que se podría considerar de alguna forma, pero queda muy confuso por los discursos que manejan.

Eliminación del fuero.

MZG: Es algo delicado porque se corre el riesgo de que se ejerza presión política sobre algún funcionario en específico, que fue para lo que se creó esta figura originalmente, aunque hoy ya se ha prostituido y se utiliza como un escudo de impunidad, en lo que estamos en contra. La medida puede resultar riesgosa. Es un paso importante para enfrentar el "pacto de impunidad", pero no se ha dimensionado lo que significaría, los funcionarios quedarían expuestos a cualquier señalamiento, a persecuciones políticas o campañas de desprestigio.

El Ministerio Público debe coordinarse con la Policía Federal para obtener información que permita levantar planos geodelictivos y elaborar diagnósticos respecto de la incidencia de los crímenes de mayor impacto social.

SAG: Se requiere profesionalizar los ministerios públicos para poder entrar al nuevo sistema de justicia penal, que es muy diferente, para lograr que tengan un mejor estatus económico y que así sólo tengan que cumplir con su trabajo, todo lo que es procuración de justicia debe estar profesionalizado.

SAG: Los municipios no quieren invertirle a la seguridad, creen que es suficiente con lo que envía el Gobierno federal y se tiene que obligar a que sean responsables también en esta materia, que realicen sus aportaciones en la medida, porque se recortan considerablemente los presupuestos, los policías pueden estudiar al mismo tiempo y hacer una carrera, hay que buscar que esto exista.

Rediseño de la Plataforma México que es una red que alberga bases de datos criminalísticos y de personal de seguridad pública para proporcionar información a las instancias encargadas de seguridad y facilitar la investigación y el diseño de políticas públicas.

SAG: Ahorita ya no necesitamos a un demagogo, necesitamos a una persona que sepa profesionalizar el tema de seguridad, que es muy cambiante, varía mucho, necesita una constante actualización.

SAG: Se necesita revisar la justicia de los reclusos, buscar verdaderamente una reinserción en la sociedad, porque luego se da que salen y no pueden volver a trabajar, a tener una vida adecuada, algunos ya ni quieren salir, es una buena opción, se tienen que buscar modelos que ya funcionaron en el mundo para no tener tanta gente en la cárcel, que le cuesta mucho al erario.

José Antonio Meade Kuribreña

Código Penal único.

MZG: Es importante que se reforme la Constitución federal, le va a quitar a los Congresos locales la facultad de legislar en la materia y es un riesgo, habría que modificar el artículo 116 constitucional, pero ya las entidades federativas quedarían ajenas totalmente a reformar sus códigos y se les retiraría esa autonomía.

Está a favor de la Ley de Seguridad Interior.

MZG: Esto abre las puertas a la militarización del país, por un lado, y a las potenciales violaciones a los Derechos Humanos, que se ha discutido mucho sobre esta Ley, y en lo que se ha manifestado gran parte de la sociedad civil organizada.

En contra de legalizar las drogas.

MZG: Esta política ya funciona en otras partes del mundo, las drogas están inundando nuestras calles, el delito del narcomenudeo se ha estado incrementando de forma alarmante y eso significa que sigue habiendo una gran cantidad de drogas en el país, y quizá se deba analizar más a profundidad este tema de la legalización, que también inhibe el mercado ilegal, la prueba es que en Estados Unidos se ha hecho en forma controlada con la marihuana.

SAG: Económicamente, la desigualdad es importante en el desarrollo de empleo, de salarios, de patrones de consumo, se necesita la creación de más empleos, pero que estén bien pagados. La gente se autoemplea porque los salarios no son suficientes para llenar los requisitos que tiene una familia, esto ayudaría a mejorar el nivel de vida de las familias.

Evitar que las armas lleguen a los delincuentes.

SAG: Sería magnífico que eso se diera, que ya no tuvieran esa posibilidad, pero no creo que sea viable, puede ser un acto de demagogia.

Aumentar el sueldo y prestaciones de las Fuerzas Armadas.

SAG: La profesionalización de las policías, como Consejo es algo que tenemos como una prioridad, mientras mayor capacitados estén y mientras mejor les paguen, será mucho mejor para ellos. También son personas y requieren una mejor remuneración, y académicamente hablando, se les debe apoyar.

MZG: Los candidatos en realidad no abordan los "qués" ni los "cómos" en sus propuestas. Ninguno de los tres ha propuesto órganos internos que puedan dar a los ciudadanos certeza de la transparencia y la rendición de cuentas de estas políticas, creo que desde ahí debiéramos empezar, porque lo que queremos es que no ocurra lo que sucede hoy, que se ejerce una gran cantidad de recursos, pero no sabemos dónde se están utilizando y si tienen una eficiencia o monitoreo. Han quedado a deber en general.

Las propuestas han sido insuficientes hasta el momento, siendo el tema de seguridad el de mayor preocupación entre la sociedad. El mejoramiento de las policías locales, los secuestros y la cifra récord de homicidios obligan a que se formulen propuestas claras y detalladas. Queda evidente que no han dimensionado la crisis de violencia por la que atraviesa nuestro país. Escuchamos sólo "ideas" aisladas en vez de propuestas integrales.

Ricardo Anaya Cortés

Implementar una política integral que permita reducir el consumo y tráfico de drogas, desmantelando los grupos de delincuencia organizada

MZG: Para enfrentar a los grandes cárteles obviamente se requieren recursos, pero no se proponen ideas claras y detalladas de cómo pegarle a las estructuras financieras de estos grupos delictivos, no quedan tampoco claras las funciones que desempeñarán las instituciones del Estado, debe haber cierta coordinación, tanto universal como transversal, las competencias que se proponen.

Identificar y desarticular las redes de corrupción entre políticos, funcionarios públicos, empresarios y organizaciones criminales, reforzando la unidad de inteligencia financiera y su coordinación con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), castigando severamente a quienes participen en los actos de corrupción y colusión.

MZG: Las aduanas del país no sólo son insuficientes, sino que han resultado ser incompetentes. La unidad de inteligencia financiera que refiere Anaya, no hay evidencia donde se utilice para minimizar estos activos de la delincuencia organizada en el país, no tenemos esa certeza.

Duplicar el tamaño de la Policía Federal.

MZG: Hay que incrementar el número de ministerios públicos, existe la necesidad de fortalecer las fuerzas federales, queda también poca evidencia en la claridad del tema, creo que echar a jalar y coordinar de la noche a la mañana la Federación, estados y municipios no es algo sencillo, se requiere una visión de Estado, políticas públicas que permitan activar este engranaje y sobre todo, los recursos.

Cumplimiento del Estado de Derecho como eje fundamental de la seguridad ciudadana.

SAG: Aplicando la Ley sin duda disminuyes la inseguridad, acabas hasta con la impunidad. Sería perfecto que se pudiera aplicar la Ley a todos.

SAG: No sé cómo podría integrar a la sociedad civil en un nivel de ese tipo, pero siempre que se pueda ciudadanizar, será mucho mejor. Ahorita la mayoría de las corporaciones buscan ciudadanizarse, se tiene ya un Consejo Ciudadano Nacional de Seguridad, se obtiene así más información y más ágil, se comparan estrategias que son exitosas en otras regiones, además de que podemos darle seguimiento a los datos, a las estadísticas.

Consolidar un mecanismo de coordinación interinstitucional entre las instancias encargadas de la seguridad.

SAG: La coordinación entre las autoridades, en la región hemos tenido una buena coordinación en todos los niveles de gobierno con el Mando Único, que está funcionando, hay mucho apoyo entre las corporaciones, el Gobierno estatal apoya con Fuerza Coahuila, con los GATES, a Torreón. La coordinación es esencial en el tema de la seguridad.

Combatir abusos y violaciones a Derechos Humanos.

SAG: La Comisión de Derechos Humanos tiene estadísticas y las muestra, pero no sirve de mucho, fuera de que se hagan algunas recomendaciones. Yo creo que se debe dar más facultades a estas oficinas, para que puedan emitir sanciones y hacer algo porque las recomendaciones ahí se quedan, muchas veces no traen ningún resultado, se tiene que ir más allá.

SAG: Hoy contamos con una tecnología increíble y tenemos que utilizarla, con toda la información que ya se tiene era para que hubiera cámaras y sensores en las entradas de las ciudades con resultados fabulosos, al saber quién entra y sale, y si existen problemas, se atacarían en forma inmediata, es un mundo de tecnología que se debe usar.





