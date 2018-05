López Obrador reitera que su prioridad es abatir la corrupción

Domingo 27 de may 2018, 8:05pm

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

El candidato a la Presidencia de la República de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que la primera acción que realizaría en su gobierno, si gana las elecciones el 1 de julio próximo, sería acabar con la corrupción.

En un mitin de campaña en Cosoleacaque, Veracruz, señaló que entre todos vamos a limpiar de corrupción el país.

“No vamos a permitir que nadie se robe el dinero del presupuesto que es dinero del pueblo. Ya ustedes me conocen, paisanos, soy perseverante y terco, soy necio y ya se me metió en la cabeza, acabaré con la corrupción y me canso ganso, se va a acabar la corrupción en el país”, aseguró.

Según el aspirante, cada año se pierden 500 mil millones (de pesos), por lo que se comprometió a ahorrar todo ese dinero y destinarlo a proyectos productivos, crear empleos y para el bienestar del pueblo; el dinero ya no se va a ir “por el caño de la corrupción”.

Destacó que se juntaría otra cantidad importante porque su gobierno ahorrará, ya que no sería de lujos y los sueldos de los funcionarios se reducirían, ya no serían de 500 mil pesos y reiteró que él cobraría la mitad de su sueldo, porque dará el ejemplo.

Acompañado por los candidatos al gobierno de Veracruz, Cuitláhuac García; al Senado, Rocío Nahle, y a una diputación federal, Guillermo Ríos, convocó a sus militantes y simpatizantes a defender el voto en las urnas, estar vigilantes para que se respete el sufragio.





En un mitin de campaña en Cosoleacaque, Veracruz, señaló que entre todos vamos a limpiar de corrupción el país.

Etiquetas: AMLOelecciones 2018

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...