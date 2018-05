Se compromete Meade a no gobernar junto a corruptos

CIUDAD DE MÉXICO

De llegar a la Presidencia de la República, José Antonio Meade se compromete a no gobernar al lado de los corruptos ni de los intereses mezquinos, aquellos que privilegian el bien personal a costa del interés nacional.

Así lo dejó escrito en su libro: "El México que merecemos: mi visión para transformar nuestro país con orden y rumbo", el cual presentó ayer.

En 230 páginas el candidato presidencial de la coalición Todos por México detalló su proyecto político por el cual compite. En éste reconoció que los casos de corrupción han "empañado" el alma de México, así como la inseguridad ha terminado por sacudir la tranquilidad familiar.

El candidato presidencial, que a decir de su equipo de campaña tardó alrededor de seis meses en darle forma al libro, escribió que gobernar no es un esfuerzo que se pueda llevar a cabo de manera individual.

"Yo no puedo solo, pues no tengo ni pretendo tener la verdad absoluta (...) El país nos necesita a todos. Y por eso he decidido hacer un llamado de unidad en favor de la transformación nacional", detalló Meade.

Nadie, expuso en las reflexiones finales del libro, tiene la solución a todo, pero no actuar, no participar o decidirse por extremos radicales representa un alto riesgo para el futuro.

"Una elección mal razonada puede afectar a nuestro país, generar graves pérdidas económicas y rezagos sociales durante años", apuntó.

A José Antonio Meade lo acompañaron en la presentación del libro: Graciela Teruel, Gabriel Guerra, Enrique Quintana y Ricardo Cayuela.

Bajo el sello de la editorial Grijalbo, el abanderado expuso en el libro que la estrategia de gobierno que impulsaría de llegar a la Presidencia.

El ex secretario Hacienda dijo que en su libro trata de explicar qué es lo quiere hacer con el país, en caso de convertirse en Presidente.

Destacó que antes de concluir en el nombre que lleva el libro, se tuvieron varias opciones más: "El título del libro lo que transmite es que esta elección, como todas, es una elección de cambio, lo que escojamos nos va a implicar hacia adelante que vivamos diferente. Y la pregunta es: ¿Cuál es la transformación que queremos? ¿Cuál es el cambio que, a través de nuestro voto, queremos empujar?".

Meade Kuribreña mencionó que la idea central del libro es la necesidad de un Estado de Derecho en México para poder lograr el desarrollo e incluso la aplicación de todos los derechos humanos.

"Estado de derecho implica que no se den violaciones, que no se dé tortura, que no se dé violencia selectiva, que tengamos un país seguro, que no se den espacios de violaciones de derechos humanos, que hoy a México preocupan", indicó.

El libro lo que reconoce, añadió el candidato, es que México es un país profundamente desigual, que hay derechos pero no se tiene capacidad de acceder a ellos.

El representante de la editorial, Ricardo Cayuela, expuso que el libro está a la venta en todas las librerías del país y tendrá un costo de 199 pesos.

Las ganancias, añadió Cayuela, serán donadas a dos Organizaciones No Gubernamentales (ONG): La Casa de la Amistad y Fraternidad Sin Fronteras.

"Los derechos de autor son irrenunciables y, por lo tanto, el pago de las regalías será a estas dos organizaciones", apuntó.

Confía en obtener triunfo. Por la tarde, José Antonio Meade estuvo en Irapuato, Guanajuato, donde aseveró que 39 días de campaña le bastan y sobran para ganar la elección.

El candidato de la coalición Todos por México (PRI, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza) exclamó que va a superar el reto de 39 días que quedan de campaña para poder lograr el triunfo.

"¿Qué nos dura el reto de que en 39 días vamos a superar? Con 39 días a este equipo le basta y le sobra para ganar la elección", aseveró.

A ritmo del grupo Los Ángeles Azules y de reaggeton, Meade Kuribreña encabezó este jueves el Encuentro Nacional con Mujeres, un acto que le organizó el Partido Nueva Alianza, en el salón Pabellón, en Irapuato.

Al candidato presidencial le organizaron un encuentro aliancista con simpatizantes y militantes que llegaron de Querétaro, Guanajuato, Jalisco y San Luis Potosí, a bordo de autobuses foráneos.

A la par, el encuentro se enlazó de manera digital con las sedes estatales de Nueva Alianza en el país.

Plasmó, además, sus manos en el muro de Nueva Alianza.

"Quiero empezar diciéndoles que no tengan ninguna duda, que estén absolutamente ciertos de que el primero de julio: vamos a ganar esta elección", gritó Meade.

El triunfo se obtendrá, expresó, porque el equipo magisterial es heredero de la gran lucha de México.

"De la gran transformación de la historia de México, del reto más importante que ha tenido el país en su historia, del reto de la educación, del reto de hacer realidad y vigente que la educación sea la fuerza transformadora de nuestro país, que la educación sea el vehículo que nos dé los instrumentos para salir adelante, que la educación sea la vocación que transforme a México y que lo transforme para bien", apuntó.

El candidato de la coalición que integran PRI-PVEM-NA pidió salir a buscar el voto a favor de su proyecto al 1 de julio próximo.





