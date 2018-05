Trump aplaude la nueva política en la NFL

WASHINGTON, EU.-

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aplaudió la nueva política en la NFL que prohibirá a los jugadores realizar protestas durante el himno nacional.

"Creo que eso está bien (cambio de reglas). No creo que la gente deba estar en los vestuarios, pero aun así creo que es bueno. Tienes que estar orgulloso del himno nacional o no deberías jugar, no deberías estar allí, tal vez no deberías estar en el país. Debes apoyar con orgullo el himno nacional y los dueños de la NFL hicieron lo correcto si eso es lo que han hecho", sostuvo Trump.

La NFL hará una revisión de su manual de juego para que se les permita a los jugadores permanecer en los vestuarios durante la ceremonia del himno.

Trump dijo que fueron los fanáticos quienes finalmente impulsaron el asunto para que se aprobara la nueva regla.

"Este no fui yo. Creo que la gente lo impulsó. Este país es muy inteligente. Tenemos gente muy inteligente. Eso es algo que idealmente se podría haber tomado cuando comenzó, hubiera sido mucho más fácil. Pero si lo hicieron, están haciendo lo correcto", aseveró.

La temporada pasada, la NFL tuvo una disminución del nueve por ciento en el rating de los partidos, provocado en gran medida por público que criticó la protestas de los jugadores.

En 2016, Colin Kaepernick fue el primer elemento en poner la rodilla en el piso, como una forma de protesta por la brutalidad policial que se desató contra personas afroamericanas.





