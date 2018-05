Me gustaría apoyo de Cuauhtémoc Cárdenas: López Obrador

Jueves 24 de may 2018, 9:21am

Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de México por la coalición Juntos Haremos Historia, desea el apoyo del excandidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, por todo lo que significa.

Cárdenas Solórzano ha expresado en diversas ocasiones que apoyará el proyecto que impulse la cancelación de la reforma energética. Ante esto, en entrevista a medios tras un acto de campaña en esta localidad, el tabasqueño dijo que tiene mucho respeto por el ingeniero, quien —al igual que López Obrador— participó en tres elecciones presidenciales.

"Tengo mucho respeto por el ingeniero [Cuauhtémoc] Cárdenas, mucho, mucho. Cómo no [voy a querer su apoyo), si me están apoyando de todos los partidos, cómo no voy a desear el apoyo de Cárdenas Solórzano por todo lo que él significa. Lo respeto mucho", enfatizó.

Sin embargo, aclaró que quien decidirá será Cárdenas Solórzano.

López Obrador aprovechó para lanzar un llamado a los gobernadores de todos los estados del país para que firmen un pronunciamiento en la línea del presidente Enrique Peña Nieto, para comprometerse a no intervenir en los comicios, a respetar el voto, no usar dinero del presupuesto para comprar conciencias, ni traficar con la pobreza de la gente.

Este pronunciamiento lo hizo luego de que el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, fue electo presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

En otro tema, el abanderado de la coalición integrada por Morena, PES y PT comparó al panista Ricardo Anaya con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya que —explicó— el estadounidense enfrentó a Hillary Clinton en la campaña como lo hizo Anaya Cortés en el debate pasado a López Obrador.

Aplaudió que empresas como Coppel hayan rechazado que obligan a sus trabajadores a votar por Ricardo Anaya.

Rechaza IP apoyar a Anaya. Por separado, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos calificó como deplorables las acusaciones de López Obrador en contra de Grupo Coppel, de que supuestamente obliga a sus empleados a votar en su contra.

"Deploramos las infundadas afirmaciones de Andrés Manuel López Obrador que, basado en rumores, sugiere que accionistas de Grupo Coppel, empresa Coparmex Nacional, estarían amenazando a sus colaboradores para incidir en su voto, apercibiéndoles con la pérdida de su empleo", comentó.

De Hoyos difundió un comunicado de Coppel que señala que no tiene derechos electorales ni preferencia por ningún partido o candidato.

Por separado, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) negó que los trabajadores de la empresa sean obligados a votar por el candidato panista Ricardo Anaya Cortés.





