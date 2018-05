'Mi chamba ahorita es trabajar para el presente'

CIUDAD DE MÉXICO

La expanista Tatiana Clouthier, coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador, recorre la exposición de EL UNIVERSAL sobre las campañas políticas a través de los años.

En el apartado del extinto Manuel Clouthier, su padre y candidato presidencial en 1988 por el PAN, afirma que los postulados que "Maquío" defendía son los mismos que enarbola López Obrador.

En la propaganda de aquel entonces se puede leer: "El despilfarro del gobierno provoca la carestía sobre el pueblo... Detengamos la inflación", con un rostro de "Maquío" y el logotipo del PAN.

Clouthier señala entonces al otro lado de la exposición, en el apartado dedicado a José González Torres, candidato de PAN a la Presidencia en 1964, donde se puede leer su lucha: por un voto libre, seguro social barato y eficiente, impuestos justos bien empleados, honradez y democracia. Y dice a los periodistas, "miren, comparen, son las mismas", dice.

Antes, Clouthier participa en una transmisión en tiempo real en EL UNIVERSAL. "Creo que tanto 'Maquío' como Andrés Manuel son dos hombres que aman entrañablemente a México... son dos hombres que han luchado y han sido tesoneros porque este país avance, y los dos han buscado una justicia social".

Ya en entrevista, rechaza que haya exceso de confianza en la campaña, afirma que ya se preparan para defender el voto y que personajes como Elba Esther Gordillo están en su casa. "No nos quieran colgar el muerto, que no es nuestro", dice.

No se va a afiliar a Morena. Para ella, López Obrador dio propuestas concretas en el segundo debate y no sólo respondió generalidades.

—Son varias cosas. Una de ellas tiene que ver con, efectivamente, creo que las redes sociales juegan un papel muy importante tanto en la campaña y en la manera de jugar o colocarte en este esquema con la juventud, con la gente que utilizamos redes sociales.

Pero también hay un factor adicional: las redes sociales han obligado a que los medios se abran.

Tenemos en el objetivo propio comunicar con más rapidez, comunicar de una manera más creativa, más divertida, sacar esta parte de que la política es cosa seria o nada más aburrida, sino poderla poner al alcance de todos, y creo que lo hemos hecho bastante bien como equipo.

—Así es, yo creo que en su momento deberé cobrar las regalías, ¿eh?

—Bueno, yo no creo que sea exceso de confianza porque no hemos parado de trabajar, no hemos bajado la guardia en el sentido del trabajo, sino todo lo contrario, y el propio Andrés Manuel nos lo ha pedido a todos los candidatos, al equipo de trabajo, que salgamos a redoblar esfuerzos.

—Lo hizo en la CDMX. Va a empezar a poner los cimientos para un cambio radical y habrá cosas donde se dejarán marcas importantes en dónde será este cambio y este viraje, que creo es fundamental.

—¿Quién es el sistema? El sistema es el gobierno, es el PRI, es la primera pregunta si el sistema es el INE, porque ahí me queda como una interrogante, ¿no?

Estamos trabajando en la defensa propia del voto. Esto es un trabajo que Morena ha venido haciendo conjunto con la coalición Juntos Haremos Historia, tanto con el PES como con el PT para tener la cobertura. Estamos clarísimos en que tenemos que cubrir lo más posible y no solamente con una persona, sino que por casilla existan más de tres personas. Se está pensando cubrir y este trabajo se está haciendo arduamente.

Nosotros quisiéramos pensar que el trabajo propio y el personal por parte de la institución que se encarga en este país, y a la cual le pagamos con nuestros impuestos, de hacer el proceso también haga lo propio.

Nosotros estamos haciendo lo que tengamos que hacer para prevenir que eso (el fraude) no suceda, y no quiere decir que no exista en este momento gente del propio gobierno o del PRI que no estén haciendo lo propio.

—Yo creo que el Tribunal ya dijo con "El Bronco" que en este país se puede hacer 50% de trampa y es permitido. Esa es mi lectura a través de los hechos de "El Bronco"; espero que el INE haga un trabajo mucho más confiable.

—Con respecto a Elba Esther, Elba Esther está en su casa, en la cárcel. Aquí son dos cosas: una cosa es el nieto (René Fujiwara). Yo tengo una hermana que es candidata a la alcaldía de San Pedro por el PAN, un hermano que está por la vía independiente y yo estoy aquí, y eso no define a mis hermanos ni a mí me define lo que ellos hagan. Creo que el nieto tiene su libertad, es un muchacho..., no sé, yo no lo conozco. Yo creo que a la gente no se le puede juzgar por la familia.

A mí no me gustaría que a mis hermanos los juzguen por mis acciones, buenas o malas. Hay independencia y autonomía en eso, y yo espero que el muchacho la tenga.

—Vuelvo: el muchacho es un joven, no sé dónde esté metido, ni nada, no sé a qué se dedique per se. No metamos a Elba Esther en este juego, ella está en su casa con un grillete por la justicia. Con quien sí hizo acuerdos y con quién firmó fue Nueva Alianza. El día que Nueva Alianza firma con el PRI es el día que abren la puerta para que la señora salga a prisión domiciliaria; entonces, no nos quieran colgar el muerto, que no es nuestro.

—Yo no le quisiera poner nombre y apellido, le quisiera poner más un englobe total, y sería campaña sucia.

—Me parece que esto habla muy fuerte del PRI, del propio senador, que es una persona aparte grosera, grotesca, y que si el PRI lo tiene de su lado pues habla de lo que es el PRI. Y cuando habla de la no discriminación, ¿con qué cara van a salir hoy a decirle a la gente de cierta edad: los mexicanos en este país contamos si tenemos menos de 63 años y de 64 en adelante ya no cuenta? A mí me encantaría que quienes nos escuchan lo sepan para que no le vayan a dar su voto al PRI, porque si tienes más de 64 años ya no cuentas para ellos, entonces no les des tu voto.

—Esto sería como tomar soberbia y sobarse uno el ego, que no es la chamba mía ahorita. Mi chamba ahorita es trabajar para el presente. No acostumbro trabajar para el futuro y el presente es el 1 de julio de 2018. El proyecto se llama Andrés Manuel, el proyecto se llama Proyecto Alternativo de Nación.

—No, no, no, no... Sí lo descarto, porque yo jamás he gobernado nada. No gobierno ni mi casa.

—Aquí es la pregunta más difícil de todas y la más conveniente no responder. ¿Por qué? Porque si digo sí pasa una cosa y si digo no también, entonces lo que me ha convenido ahorita es jugar al presente.





