Impunidad, raíz de inseguridad y corrupción: Meade

Abanderado de la coalición formada por el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Verde Ecologista (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), el candidato presidencial José Antonio Meade afirma que él tiene una trayectoria en el servicio público que no ha sido cuestionada y que, al margen del desgaste del PRI y del presidente de la República, quien estará en la boleta es él.

Con 49 años de edad, nacido en la Ciudad de México, economista del ITAM, doctorado en Yale y abogado por la UNAM, Meade ha sido funcionario de gabinete desde el sexenio del panista Felipe Calderón hasta el actual del priista Enrique Peña Nieto, en los que ha ocupado las carteras de Hacienda, Energía, Relaciones Exteriores y Desarrollo Social (Sedesol).

En entrevista exclusiva para El Siglo de Torreón, el candidato de la coalición Todos por México habla de lo que considera los principales problemas del país, sus propuestas para solucionarlos, el peso del desgaste del PRI debido a los señalamientos de corrupción y algunos de sus planes para La Laguna, entre otras cosas.

¿Cuál es la propuesta de su plataforma para la Comarca Lagunera atendiendo al principal problema que observa usted?

Mira, yo veo que el principal problema es uno donde ya sabemos qué pasa en la Comarca Lagunera cuando perdemos la seguridad, y el compromiso con la Comarca Lagunera, el compromiso con Torreón tendría que ser uno en donde vamos a estar pendientes y permanentemente cerca de Torreón y del estado para que el tema de la seguridad se consolide. Cuando hoy veo lo que ha venido pasando en toda la región noreste del país, vemos cómo se ha deteriorado Chihuahua, vemos cómo se ha venido incrementando la inseguridad en Tamaulipas y Nuevo León, en términos generales vemos bien a Coahuila, pero empezamos a ver justamente en esta región algunos indicadores de inseguridad que empiezan a crecer. Entonces tenemos que empezar por ahí.

Tenemos que resolver el problema del agua, del drenaje pluvial, ahora que recorre uno la calle Independencia que se inunda cada vez que llueve, pues es un tema de los que no se ven pero que son muy importantes. Entonces tenemos que seguir fortaleciendo todos los elementos que le dan competitividad a Torreón: su capacidad de estar bien comunicado en carreteras, pero sobre todo yo te diría, resolvamos el problema del drenaje, generemos buenas condiciones para el campo, para el sector agropecuario, trabajemos para que esté bien comunicado en carretera Torreón y trabajemos juntos para que no perdamos seguridad ni en el municipio ni en el estado.

El tema de la seguridad (...) ha sido de los temas en los que más ha recibido críticas el presidente de la República, y que en asociación siendo el candidato del partido del presidente, le llueven también las críticas (a usted). ¿Cuál es la diferencia que propone a lo que se ha venido haciendo?

Yo te diría tres cosas. Primero, yo creo que el país en conjunto, todos los niveles de gobierno, hay que recordar que más del 90% de los delitos que se cometen en México son del fuero local, empezando por los homicidios... entonces, tiene mucho que ver el trabajo que se hace en los estados y por eso vale la pena hacer esos contrastes, y por eso vale la pena entender por qué Coahuila ha dado buenos resultados cuando no los ha dado Nuevo León, Chihuahua o Tamaulipas, o cuando habiendo logrado mejores espacios de seguridad los fueron perdiendo en el último par de años.

Pero yo te diría tres cosas fundamentales: tenemos que hacer un esfuerzo de prevención mucho más masivo, de mucha mayor escala de lo que hemos hecho al nivel de lo que vimos en oportunidad en Juárez o en Tijuana, todos los niveles de gobierno, todas las secretarías de estado haciendo y poniendo al centro y transversalmente una estrategia de prevención.

Segundo, tenemos que hacer un esfuerzo de disuasión mucho mayor. Nos siguen faltando policías que estén mejor pagados y mejor capacitados, nos sigue haciendo falta una política de armas. Lo comentábamos en el debate, no tenemos hoy capacidad en las aduanas de detectar la entrada de armas como tendríamos que hacerlo, tenemos que hacer que nuestras aduanas de veras sean impenetrables, evitar que llegue el dinero a manos de la delincuencia organizada y eso implica cambiar la ley porque no hemos sido exitosos en quitarles recursos. Tener mejor trasporte público con elementos mejores de seguridad.

Pero lo más importante, en México tenemos que lograr que haya consecuencias cuando se viola la ley. Hoy en México solamente tres de cada cien delitos se resuelven con una sentencia. Mientras no tengamos capacidad de investigar, cada una de las denuncias para que haya consecuencias de cada uno de los actos no vamos a corregir de fondo el problema de inseguridad. Por ahí tenemos que empezar y hay que hacerlo diferente.

¿Con usted continuaría el Ejército en las calles?

Cuando se necesite. La verdad es que el Ejército en las calles en algunos casos se ha autorizado en vez de hacer los esfuerzos de fortalecer la policía. El trabajo de seguridad no es del Ejército, pero tenemos que reconocer que su labor complementaria nos ayuda y esa labor complementaria tendrá que hacerlo tantas veces como se requiera. Pero tendremos que decirle al Ejército modo, tiempo y circunstancia para que sepa y tenga certeza jurídica de su ocupación y que sepa el ciudadano cuando vea al Ejército qué es lo que está haciendo, un poco de lo que tenemos hoy en desastres naturales.

Cuando vemos al Ejército en la calle enfrentando un desastre natural sabemos qué esperar de ellos en el rescate, en el refugio y en la reconstrucción. En materia de seguridad tenemos que tener claro cuál es el diagnóstico que hizo el estado en términos de para qué necesita al Ejército, por cuánto tiempo y haciendo qué y eso le va a dar certidumbre al ciudadano, certidumbre a la fuerza armada y va a obligar a que cada caso del estado haga un diagnóstico que lo haya consensuado políticamente con su congreso y que tengamos una idea clara de exactamente que se espera de la fuerza armada.

¿El principal problema de México cuál es?

Inseguridad y pobreza.

¿Y cómo va a combatir la pobreza? Ya hablaba de la inseguridad, la pobreza es un tema que se viene arrastrando y las políticas asistenciales no han funcionado, a usted le tocó estar en Sedesol, seguimos acarreando muchos vicios del asistencialismo.

Y dimos muy buenos resultados. Yo te diría, se dice mucho del combate a la pobreza y hay manera de traducirlo, que no hay que dar pescado, si no que hay que enseñar a pescar. Ahora ¿qué quiere decir enseñar a pescar? Que fue el enfoque y la estrategia que seguimos en Sedesol, con cargo a lo cual Coahuila pasó de ser el sexto estado en donde había menos pobreza extrema, a ser el cuarto, en donde logramos que en Coahuila se abatiera en ese trabajo coordinado prácticamente todos los indicadores de carencias.

¿Qué quiere decir enseñar a pescar en Coahuila y en el país? Quiere decir que a los niños de entre 3 y 15 años estén en la escuela, quiere decir que trabajemos para que los jóvenes no la abandonen. Si no terminamos la preparatoria nos va a costar mucho trabajo encontrar un empleo formal. Nuestro primer esfuerzo en materia de pobreza tiene que ser que terminemos la preparatoria.

¿Qué más quiere decir? Que tengamos acceso a la salud y que cuando nos enfermemos esto no empobrezca a la familia, quiere decir que trabajemos con los municipios en que llegue agua, luz y drenaje a las casa, por eso lo del drenaje pluvial es tan importante. Si no podemos resolver el drenaje para la ciudad, bueno pues las familias que hoy no tienen o que están lejos del servicio básico, y el servicio básico es agua, luz y drenaje les va a costar mucho trabajo salir a pescar porque no tiene esos elementos.

Lo que estamos nosotros planteando como eje de la campaña y del gobierno es el trabajo familia por familia, en donde veamos qué le hace falta del gobierno para poder ejercer seis derechos fundamentales: servicios básicos, vivienda digna, educación, salud, alimentación y seguridad social. Si eso está presente, el mexicano puede con sus esfuerzos salir adelante, si eso no está presente el esfuerzo que hace la familia no termina en consolidarse y reflejarse en la mesa familiar.

Menciona seguridad, pobreza y ¿dónde queda la corrupción? Que es uno de los problemas que los demás candidatos han estado insistiendo que se debe resolver desde la raíz.

La raíz de la inseguridad y la corrupción es la misma, que es la impunidad. Si nosotros no combatimos impunidad e inseguridad y no combatimos impunidad en la corrupción, no vamos a resolver el problema de fondo. Y de los candidatos que hoy están sobre la mesa, el único que nunca ha tenido problema de corrupción soy yo, en 20 años de servicio público…

Pero el partido que lo postula...

El que está en la boleta soy yo con mi trayectoria y con mi experiencia, nunca he sido cuestionado. Yo también creo que el tema de la corrupción es muy importante y por eso hay que estar ciertos de que en esta elección empecemos por apoyar a un candidato que ha tenido una trayectoria limpia y que propone ministerios públicos autónomos, que propone, al igual que en el caso de seguridad, hacer mucho más fácil recuperar el patrimonio mal habido por el funcionario o el delincuente organizado, que propone y ha ejercido transparencia en todos los contratos y aquí hay un contraste interesante: yo antes de irme de Hacienda hice públicos todos los contratos que firmó el gobierno federal. En el caso, por ejemplo, los que firmó AMLO, estamos esperando la transparencia y los segundos pisos y eso que fueron hace algunas décadas, pero sobre todo que cortemos el cordón umbilical entre el ministerio público y el Ejecutivo para que tengamos certeza de nuevo, de que si se viola la ley habrá consecuencias.

Menciona que el que está en la boleta es usted…

Es correcto…

Sin embargo, hay una carga negativa del partido y del presidente, la baja aprobación que le está afectando…

De todos los partidos en materia de corrupción…

Pero en las encuestas se está reflejando, tan es así que han relanzado la campaña...

Y vamos bastante bien, estamos seguros que vamos a ganar.

¿Qué tanto pesa este lastre…?

En la campaña se vota por persona y por programa y se vota pensando en el futuro y se vota pensando en un país que tiene muchos problemas en términos de pobreza y de seguridad, que enfrenta un contexto internacional muy complicado. La reflexión que hay que hacer es a quién le queremos entregar el país de nuestras familias y nuestros hijos, y en el caso de México, la presidencia descansa en una persona, a diferencia del Legislativo y a diferencia del Judicial, en el caso del Poder Ejecutivo es una persona que no tiene más compromisos que con México, y esa persona hoy, que tiene capacidad, preparación y experiencia y honorabilidad soy yo.

¿Cuál es su libro de cabecera candidato?

Tengo varios, los voy cambiando por semana y los voy actualizando.

Uno que se le venga a la mente ahorita...

Había uno muy bueno de Malcolm Gladwell que se llama The Tipping Point que hablaba sobre la importancia de construir relaciones y cercanía en las diferentes sociedades para transformarlas y generar cambios relevantes.

→ Personaje histórico o estadista que usted admire…

(Venustiano) Carranza, un líder que en un México convulso, fraccionado y dividido, fue capaz de causar anhelos y darnos una agenda institucional para sacarnos adelante.

¿Cuál película le inspira?

Me inspiran varias…

Una que se le venga a la mente…

Pues imagínate, la primera que se me viene a la mente es La mujer maravilla, porque esa me inspira en los valores de familia y fue la última que tuve oportunidad de ver con mis hijos.

