Se declara Barrales en contra del uso lúdico de la marihuana

Martes 22 de may 2018

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







Alejandra Barrales, candidata de la coalición Por la CDMX al Frente se declaró en contra del uso lúdico de la marihuana. "En lo personal, yo lo he dicho, no estoy de acuerdo", afirmó.

Durante una reunión con estudiantes de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, la candidata dijo que está a favor del uso medicinal de la hierba, pero en cuanto al recreativo, precisó, hay que entrar en un debate a fondo.

"Yo tengo mis reservas de que estemos en condiciones de entrar a este terreno de legalizar la marihuana para fines lúdicos, en un lugar, primero, en un país y por consecuencia en una Ciudad donde no se está respetando la ley.

"Esto en algunos países ha estado avanzando, no sé si funcionando, y la única y más grande diferencia que tenemos con esos países o con esas ciudades es que ahí se respeta la ley. ¿Qué garantías tendríamos de que aquí se respete la Ley y que esto no llegue a los niños, que no llegue a espacios donde está prohibido?", enfatizó.

Barrales, quien con anterioridad también se declaró en contra del aborto, indicó que su postura en torno al uso lúdico de la marihuana es personal, por lo que está abierta al debate para que se decida si debe o no ser legalizada.





La candidata dijo que está a favor del uso medicinal de la hierba, pero en cuanto al recreativo, precisó, hay que entrar en un debate a fondo.

