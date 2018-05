EPN pide ver logros y avances del sexenio

Martes 22 de may 2018, 4:12am

UN PAíS NO SE CONSTRUYE EN SEIS AñOS, DIJO EL MANDATARIO

El presidente Enrique Peña Nieto realizó una enérgica defensa de los avances alcanzados por el país en su administración y, tras reconocer que aún falta mucho por hacer, demandó no poner todo en la canasta de que todo está mal y reconocer lo avanzado.

Afirmó que cuando dicen "qué mal estamos" o algunos refieren: "'Qué mal está nuestro país', 'Ha sido una tragedia lo que a México le ha ocurrido', pues francamente es no querer ver o no reconocer lo que sí hemos logrado y los avances que tenemos". Ironizó con la frase "qué mal estamos" para luego citar indicadores en crecimiento, empleo, inflación e inversión extranjera directa.

El mandatario reconoció lo hecho en administraciones pasadas, pues un país, dijo, no se construye en seis años, "una nación no se modela en una sola administración". Aclaró que hay gobiernos con los que se ha avanzado y retrocedido. En el marco del Día del Politécnico -en el que entregó la presea Lázaro Cárdenas a 17 distinguidos politécnicos, entre ellos de manera póstuma al fundador del instituto, Juan de Dios Bátiz-, aseguró que "hay quienes quieren ver el vaso medio vacío" y hay quienes no logran apreciar los avances del país. En el Salón Adolfo López Mateos de Los Pinos, señaló: "Déjenme defender, y creo que es legítimo hacerlo, lo que se ha logrado avanzar en estos poco más de cinco años que va de esta administración".

Indicó que en México podrán no apreciarse los cambios estructurales que ha logrado el país, pero que el mundo los reconoce y por eso deciden invertir en territorio nacional; puso como ejemplo de esto a los sectores energético, donde hay una inversión comprometida por 200 mil millones de dólares, y en telecomunicaciones, donde se han logrado reducir costos de telefonía e internet.

"Por eso, cuando dicen: 'Qué mal estamos' o algunos refieren 'Qué mal está nuestro país, ha sido una tragedia lo que a México le ha ocurrido', pues francamente es no querer ver o no reconocer lo que sí hemos logrado y los avances que tenemos. "Qué tan mal estamos que hemos logrado generar el mayor número de empleos en la historia de nuestro país, en ninguna otra administración de ningún otro tiempo se habían generado 3.6 millones de empleos, auténticamente los empleos sumados generados en las dos pasadas administraciones (...) si eso es estar mal pues es no reconocer este avance".

El país perfecto

Enrique Peña Nieto indicó que "en todos los discursos" siempre se habla del México que queremos alcanzar y que eso es como la felicidad que todos buscan.

"La felicidad se encuentra en cada momento de la vida. No es que llegues en un día a encontrarte con la felicidad, ésta se procura, se logra en distintos momentos de la vida, como llegan otros de tristeza, pero la felicidad está en que cada uno lo procure a lo largo de su vida. "Como nación nos pasa exactamente lo mismo: si estamos esperando a tener un día el país perfecto, pues a lo mejor nos quedaremos con el anhelo y las ganas. México es ya una historia de éxito".

Reclamo. Enrique Peña Nieto recriminó ayer a quienes afirman que México se estancó.

