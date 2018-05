Chocan Anaya y AMLO en debate

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA







COMENTAR

Con calificativos de López Obrador de "Ricky Riquín" y "canallita" a Anaya, así como señalamientos de "ideas viejas" al tabasqueño por parte del panista fue como se desarrolló el Segundo Debate organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) que se celebró en Tijuana, Baja California.

Los candidatos presidenciables Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia; José Antonio Meade, de la alianza Todos por México; Ricardo Anaya Cortés, de la alianza Por México al Frente, y el independiente Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", presentaron sus propuestas en materia de comercio exterior e inversión, seguridad fronteriza y combate al crimen transnacional y derechos de los migrantes.

En los primeros minutos del segundo debate presidencial, los cuatro candidatos coincidieron en que el presidente de Estados Unidos Donald Trump ha ofendido a México con sus polémicos dichos. Sin embargo, el debate se caracterizó por las duras acusaciones entre López Obrador y Anaya. El priista José Antonio Meade y el aspirante Jaime Rodríguez Calderón tuvieron un papel secundario.

En un claro choque de trenes sobresalieron los insultos.

"Voy a cuidar mi cartera", dijo López Obrador en un par de ocasiones, cuando su principal rival se le acercaba.

"Ricky, riquín, canallín", le dijo López Obrador a Anaya, mientras éste le llamaba "mentiroso y farsante".

Meade también entró en la polémica. Acusó a López Obrador de ser un "gran empresario de la política con un partido manejado por sus hijos".

"Tu problema no es la edad, sino que tus ideas son muy viejas, tu problema no es que no hables inglés, sino que no entiendes el mundo", le dijo Anaya a López Obrador (64 años), quien subrayó que por su edad es el candidato de mayor experiencia.

El Bronco despertó sonrisas cuando instó a Anaya y a López Obrador a abrazarse.

El debate que se realizó en la Universidad Autónoma de Baja California, en Tijuana fue moderado por los periodistas Yuriria Sierra y León Krauze.





Elección. Los candidatos a la Presidencia de México posan an-

tes de iniciar el segundo debate. (NOTIMEX)

Etiquetas: Debateselecciones 2018ANAYAAMLOMeadeEl Bronco

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...