Así se llevó a cabo el segundo debate presidencial 2018

Domingo 20 de may 2018, 11:47pm

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







Los cuatro candidatos al Ejecutivo federal de México se vieron las caras nuevamente en lo que fue el segundo debate presidencial.

El evento se celebró a 41 días de los comicios federales.

Los candidatos Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade, Ricardo Anaya Cortés y Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, presentaron sus propuestas en materia de Comercio Exterior e Inversión; Seguridad Fronteriza y Combate al Crimen Transnacional y Derechos de los migrantes.

El debate fue moderado por los periodistas Yuriria Sierra y León Krauze, asímismo se contó con la presencia de un público asistente el cual tuvo interacción con los candidatos al Ejecutivo.

Comercio Exterior e Inversión

En materia de Comercio Exterior, se les planteó a los candidatos sobre las medidas a tomar contra el proteccionismo de Estados Unidos y el Tratado de Libre Comercio.

Jaime Rodríguez Calderón señaló la necesidad de trabajar con miras a Asia y América del Sur.

Por otra parte, López Obrador señaló que es necesario apoyar a los migrantes y buscar mantener a los mexicanos dentro de los límites del país con mejores oportunidades.

Ricardo Anaya exhortó a replantear la relación con Estados Unidos, mientras que a su vez evocó a la filosofía de Donald Trump mientras sostuvo un libro, presuntamente de autoría del Ejecutivo del norte.

José Antonio Meade reiteró que es necesario construir acuerdos bajo el respeto mutuo.

Los moderadores cuestionaron por otra parte, ¿Cómo probarían que el gobierno de Estados Unidos respeta a los mexicanos?

López Obrador señaló que para ello se llevará con autoridad moral, lo cual se debe a los gobiernos corruptos.

Asímismo, hizo énfasis que el respeto se dará con autonomía.

A "El Bronco" se le cuestionó sobre un plan de contingencia en caso de que el TLCAN se cancelara, mismo que reiteró que hay que ser directo con Donald Trump para conseguir acuerdos.

Por otra parte, llamó a expropiar un banco, en este caso, señaló el Banco Nacional de México (Banamex).

José Antonio Meade respondió tras cuestionársele si el presidente Enrique Peña Nieto se equivocó en invitar a Donald Trump en plena campaña a México, el candidato dijo no; no obstante tras evadir la respuesta cerca de un minuto.

Mientras que a Ricardo Anaya se le cuestionó cómo se enfrentará a Donald Trump, el candidato panista se limitó a responder la interrogante hecha al priísta.

Por otra parte, se le solicitó una respuesta puntual sobre si cancelaría acuerdos de cooperación, acción que Anaya no contestó.

El público volvió a cuestionar a los candidatos se les cuestionó sobre la disparidad de salarios y jornadas labores.

José Antonio Meade indicó que "hay que trabajar para eliminar esa brecha".

El candidato de Morena, López Obrador, concordó con la interrogante ante la necesidad de incrementar el salario, antes de tratar acuerdos internacionales.

Ricardo Anaya señaló que en su gestión, de quedar electo, incrementará de manera inmediata el salario mínimo a 100 pesos.

Rodríguez Calderón reviró contra Anaya, y señaló que se requieren mínimo 335 pesos para "librar el día", y señaló que es necesario potencializar el sueldo.

Por otra parte, se les cuestionó sobre su postura en economías abiertas o proteccionistas.

El priísta José Meade señaló que es necesario llevar más empleos al sur y sureste para hacer crecer los mismos.

Por otra parte, el gobernador con licencia de Nuevo León enfatizó en la protección del campo mexicano para competir con las grandes potencias económicas, y a su vez, bajar impuestos y anular el mismo a la gasolina.

Ricardo Anaya señaló en bajar el Impuesto al Valor Agregado en la frontera.

Seguridad Fronteriza y Combate al Crimen Transnacional

El público asistente cuestionó sobre el trato a los connacionales en el borde fronterizo.

Andrés Manuel López Obrador señaló que la violencia no puede ser contestada con hostilidades, y que es el "ladrón de cuello blanco" el que daña a la seguridad.

El panista señaló que "es cierto que a veces la policía está del otro bando", por lo que se generará una nueva estrategia así como exigir que el gobierno de Estados Unidos coopere en materia de seguridad en cuanto al tráfico de armas.

Rodríguez Calderón señaló a las aduanas como las causantes de la violencia.

José Antonio Meade señaló que se buscará capacitar.

Tras interrogarles sobre el ingreso de armas de manera ilegal por las aduanas, José Antonio Meade señaló que es necesario blindar las mismas para evitar el ingreso de las mismas, por medio del uso de tecnologías.

A Jaime Rodríguez Calderón, se le cuestionó una pregunta diseñada exclusivamente para Margarita Zavala, sin embargo, tras su renuncia, se le interrogó sobre la trata y tráfico transnacional, de mujeres.

"El Bronco" señaló que durante su gestión gubernamental en Nuevo León se trabajó con todos los antros donde se realizaban dichos ilícitos.

En cuanto a la producción de opiodes, AMLO comentó que se buscará que se le den alternativas para el campesino que se ve forzado de cultivar la amapola.

En el mismo, se le cuestionó sobre una estrategia concreta, sin embargo, el tabasqueño señaló que el campo se abandonó, razón por la cual terminó de tal manera.

Por otra parte, a Anaya se le cuestionó sobre el tema de la marihuana, donde se hizo la comparativa de que diversos estados de la Unión Americana ya se encuentra en legalización con fines medicinales.

El tema, el cual ya fue propuesto durante la presente gestión de Enrique Peña Nieto, el panista comentó únicamente que es necesario el debate para generar la prevención.

Nuevamente, el público cuestionó sobre las medidas a tomar ante la migración de extranjeros.

Rodríguez Calderón señaló que las autoridades deben de mantener el libre tránsito de manera digna.

El panista señaló que si no hay trato digno con los centroamericanos, México "no tiene autoridad moral para pedir lo mismo a Estados Unidos".

El candidato de Morena solicitó en hacer propuesta a Estados Unidos una alianza poliprogreso, misma que beneficie el desarrollo en la región, sin excluir a los migrantes de diversas naciones del continente.

Antonio Meade señaló que en ocasiones, los migrantes de diversas naciones centroamericanas no buscan cruzar el borde, sino hacer vida en frontera, por lo que se buscará "cambiarle el rostro al norte mexicano".

Derechos de los Migrantes

Durante la intervención pública, se les cuestionó sobre la falta de acciones en materia de los derechos del migrante.

"El Bronco" comentó que no hay plan de acción existente, asímismo, no existe la inyección de dinero a lo mismo; por otra parte, no señaló propuesta.

José Antonio Meade señaló que hay que cambiar la manera de trabajo.

Ricardo Anaya comentó sobre manejar temas de acción en beneficio de los deportados.

En materia de defensoría de los migrantes Andrés Manuel López Obrador señaló que es necesario hacer justicia.

Por otra parte, a Rodríguez Calderón se le cuestionó que por años las propuestas se crearon para los que migran, sin embargo el panorama cambió, por lo que se le interrogó, ¿qué ofrecería?

"El Bronco" comentó es necesario generar la reinserción de "manera digna" con salud, empleo y vivienda.

Ricardo Anaya señaló que es necesario duplicar el presupuesto a los consulados para la defensoría y evitar la separación de familias; de igual manera, señaló que existe una deuda histórica con los migrantes.

José Antonio Meade señaló que la frontera debe fungir como ejemplo para el resto del país, puesto que el candidato comentó que se trata de una zona empresarial.

Conclusiones

Ricardo Anaya señaló que México vive momentos difíciles, y que lo que necesita es paz.

José Meade comentó que la elección se integra de factores importantes y que en el momento de decidir, se elegirá entre futuro y pasado.

López Obrador cerró con la frase "sonríe, vamos a ganar y sacaremos a nuestro querido México del retraso".

Rodríguez Calderón señaló que dejando fuera el asistencialismo el país tendrá una "nueva independencia".







