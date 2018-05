'El Bronco' compara a AMLO con Javier Duarte y Rodrigo Medina

Viernes 18 de may 2018, 3:35pm

ACAPULCO, GUERRERO.-

El candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", comparó a Andrés Manuel López con los ex gobernadores Rodrigo Medina y Javier Duarte, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), investigados por probables casos de corrupción, y quienes -dijo- donaron sus propiedades para evitar ser acusados.

"Ese cabrón (López Obrador) nunca ha pagado impuestos, no sabe lo que es eso, hizo una donación de las propiedades que tiene para no pagar impuestos, es lo que hacen todos los políticos, donan lo que tienen para que sí los llegan a acusar de algo, pues ya vendió, fue lo que hizo Rodrigo Medina en Nuevo León y Javier Duarte en Veracruz y el otro Duarte en Chihuahua, los que han sido acusados de corrupción".

Al presentarse en la Jornada Nacional del Notariado Mexicano, "El Bronco" dijo que todo mundo sabe que esas propiedades fueron compradas con recursos públicos, por lo que pidió a los notarios del país un acuerdo para certificar que cualquier funcionario público que compre una propiedad lo haga con recursos lícitos.

"Ustedes pueden ser observadores en esa tema, ¿jalan o no?, tenemos que hacer que la confianza del ciudadano regrese y la única manera es que quien da fe, de fe de que esa confianza se está regresando".

En su participación, el gobernador de Nuevo León con licencia también se lanzó en contra de la ex candidata presidencial independiente, Margarita Zavala, al señalar con su salida de la contienda electoral le hizo perder a los mexicanos 40 millones de pesos.

A los notarios les propuso que los permisos para abrir una notaría se hagan conforme a las necesidades de los estados, porque la mayoría de los gobernantes abren notarías para poner a sus hijos, cuñados, parientes y cuates.

"Yo no he formado ninguna notaría nueva en Nuevo León, solo aquellas que ustedes me han dicho que el suplente va cubrir al titular por edad, así lo deberían hacer todos los gobernantes".





