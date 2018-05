¿Cómo quedará el debate tras renuncia de Margarita Zavala?

Jueves 17 de may 2018, 3:01pm

Con la salida de Margarita Zavala de la contienda presidencial, será el candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, el responsable de abrir el debate del próximo domingo en Tijuana, Baja California.

Tras realizar contactos con los representantes de los candidatos a la presidencia, los consejeros electorales que integran la Comisión Temporal de Debates Presidenciales se apresta a eliminar sólo el tiempo previsto para Zavala, con lo que se recorrerán las participaciones y López Obrador, que era el segundo en intervenir, será ahora el primero.

Para el cierre del encuentro se mantendrá el candidato presidencial independiente Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, "El Bronco".

Así, en sesión de la Comisión se determinó que sólo se acortará el debate 20 minutos, para quedar en 1 hora con 38 minutos.

El consejero Marco Antonio Baños explicó que los representantes de los partidos consideraron que ya habían preparado sus tiempos de intervención de modo que lo mejor será acortarlo y no redistribuir los 20 minutos de tiempos que tocaban a Zavala.

Por otra parte, Baños Martínez aseguró que, dado que no se reimprimirán las boletas y Zavala aparecerá en los 93.1 millones de papeletas, los votos que se emitan a favor de la ahora ex candidata no se contabilizarán.

Ya se acordó, dijo, que serán considerados "votos por candidato no registrado" -al igual que los que se emitan en el recuadro precisamente por abanderados sin registro- y por tanto no tendrán ningún efecto.

Así, los votos de Zavala no se sumarán a los votos nulos, como si serán los que sean votos en blanco, marcados por dos o más partidos no coaligados o marcados con cruces, leyendas o taches en toda o la mayor parte de la papeleta.

Respecto a la renuncia de Zavala, que se presentó a la una de la mañana de hoy pero por normas debe ser ratificada, el consejero explicó que el INE fue a la casa de campaña de la ex panista –para que ratificara su dimisión- "porque es una dama" y como una deferencia por tratarse de una candidatura presidencial.





