Van por votos de Margarita Zavala

Tras el retiro de Margarita Zavala de la contienda electoral por la presidencia de la República, el conservador PAN y el oficialista PRI van por los votos de la candidata independiente.

La expanista y exprimera dama de México anunció ayer su salida de la carrera presidencial a 45 días de la jornada electoral del domingo 1 de julio.

"He decidido decirle a los ciudadanos que retiro la candidatura de la contienda por un principio de congruencia y honestidad política, y dejar en libertad a los que generosamente me han apoyado", dijo en declaraciones a la cadena Televisa la que hasta ayer era la única mujer en la contienda por la presidencia de la República.

Zavala dejó el Partido Acción Nacional (PAN) por discrepancias con la dirigencia, entonces encabezada por Ricardo Anaya, hoy candidato de la coalición "Por México al Frente", y para concurrir como independiente a los comicios; las últimas encuestas publicadas le otorgaban alrededor de 4 por ciento de la intención de voto.

No obstante, este porcentaje resulta atractivo para el PAN y el PRI, quienes buscan sumar preferencias en medio de la pelea por erigirse como la opción más viable para derrotar a Andrés Manuel López Obrador, candidato de "Juntos Haremos Historia", coalición liderada por el izquierdista Morena, que encabeza las encuestas.

La mayoría de los sondeos sitúan a Anaya como segundo lugar en intención del voto y a José Antonio Meade, de la coalición "Todos Por México", encabezada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), como tercero.

El presidente del PRI, René Juárez, escribió en su cuenta de Twitter que Zavala es una "mujer valiosa y ejemplar", y pidió "a todos los mexicanos que amen este país" que "respalden" a Meade.

"Mi mayor respeto y admiración a Margarita Zavala, mujer honesta, inteligente y congruente. Siempre contará con mi amistad y reconocimiento", expresó el mismo Meade en redes sociales.

Con el mismo tono se expresó Anaya, quien dijo sobre Zavala que "sus aportaciones al país, y en particular a esta contienda electoral, han sido muy valiosas"; y aunque no pidió explícitamente el voto de sus seguidores, declaró: "me encantaría que pudiéramos hacer equipo en este momento o en otro".

Por su parte, Damián Zepeda, presidente del PAN, dijo: "claro que estaremos buscando un acercamiento con los ciudadanos, con su equipo, sus seguidores, y con ella, para sumar esfuerzos".

