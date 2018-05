'Yo no me voy a bajar del caballo'

El candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco" afirmó que "no se bajará del caballo" y llamó a los seguidores de Zavala a sumarse a su proyecto político, ello luego de que la ex panista decidió dejar la competencia electoral.

En un videomensaje distribuido en sus redes sociales, el gobernador con licencia de Nuevo León criticó la decisión de Zavala Gómez del Campo y recordó que ya había advertido que la ex panista no era independiente.

"Van a ver que mañana o pasado mañana va a decir: 'Me voy con Meade' o 'Me voy con Anaya'. Esas cosas ya no sirven en este país, ese tipo de componendas no son agradables", fustigó "El Bronco".

Aseguró que muchos ciudadanos siguieron a la esposa del ex presidente Felipe Calderón, porque decía que era independiente.

"Toda esa raza, ayúdenme, vamos a vencer el sistema, vamos a vencerlos, nosotros traemos todo el corazón para poder liberar a México de la partidocracia", los convocó el aspirante presidencial.

"El Bronco" calificó la renuncia de Zavala como un ejemplo de las perversidades que se dan en la política. "Ya ven que no era yo, era ella la que el sistema preparó [para] eso", dijo.

Desde su rancho en García, Nuevo León, Rodríguez Calderón aseguró que le dará duro a su campaña por la Presidencia de la República.

El universal

