Reaccionan en Twitter a sismo en CDMX

Un sismo de magnitud 5.2 con epícentro en Arcelia, Guerrero, provocó que la alerta sísmica sonara este miércoles en Ciudad de México, sin que se reportaran daños o lesionados.

Dado a que se percibió levemente en algunas zonas de la CDMX, los capitalinos tomaron con humor el susto y ante el hecho, comenzaron a tuitear a la brevedad posible.

Aquí algunas de las reacciones de la red social:

Yo así esperando el temblor:

El meme:

Alerta godín:

Torta de bolillo:

Iniciando el miércoles:

Triste pero cierto:

Y empezaron los chistes:

No empujó, no gritó, no corro, no vuelo, no me acelero para estar contigo y empezar el juego y encender el fuego del amor.#AlertaSismica