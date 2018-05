Desde Berlín, Torra pide diálogo con Rajoy

Miércoles 16 de may 2018, 4:13am

DESEA VISITAR A LOS LíDERES SEPARATISTAS ENCARCELADOS EN ESPAñA

El presidente electo de Cataluña exhortó ayer al presidente del gobierno español Mariano Rajoy hablar con los líderes separatistas catalanes. Quim Torra hizo el llamado mientras visitaba a su antecesor en Berlín.

Los legisladores catalanes eligieron a Torra el lunes para encabezar la región. El político prometió construir una república independiente trabajando de la mano con su antecesor Carles Puigdemont, quien está en Alemania apelando su extradición.

En una conferencia de prensa con Puigdemont en Berlín, Torra dijo: "Por favor señor Rajoy, fije día y hora para iniciar un diálogo sin condiciones previas... hablemos de todo, pero hablemos".

Torra, cuya elección puso fin a un vacío de poder de varios meses, también dijo que desea visitar a todos los líderes separatistas encarcelados en España después de que el Parlamento catalán declaró la independencia, una medida considerada ilegal por Madrid.

Los dos insistieron en una rueda de prensa conjunta en que el Gobierno regional catalán debe empezar a rodar de forma inmediata, que no se plantean a priori elecciones anticipadas y que Madrid debe devolver ahora a Barcelona tanto la autonomía política, que quedó suspendida por la aplicación del artículo 155 de la Constitución para restaurar la legalidad, como la financiera.

Puigdemont, que consideró que fue apartado de la presidencia regional catalana de forma "ilegítima e ilegal", aseguró que el Ejecutivo catalán está ahora en "en las mejores manos" y que será Torra quien "tome las decisiones" del futuro gabinete, que deberá ser "fuerte".

Torra, por su parte, indicó que irá a Berlín "las veces que sean necesarias" para hablar con su antecesor, al que llamó el "presidente legítimo" de Cataluña, aunque subrayó que él será quien tome las decisiones hasta que logren la restitución del expresidente.

El presidente electo consideró que "no basta con levantar el 155", porque "si el Govern no tiene el control sobre sus finanzas, es una intervención por otros medios y no respeta la voluntad del pueblo de Cataluña" expresada el pasado diciembre en las urnas.

Pactan para frenar

El jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, y el líder socialista, Pedro Sánchez, acordaron ayer ofrecer una respuesta "pactada y proporcional" en defensa de la legalidad en la comunidad autónoma de Cataluña frente "a cualquier eventual desafío", tras la elección el lunes del independentista Joaquim Torra como presidente de esa región española.

Rajoy y Sánchez justifican ese acuerdo por el "discurso político frentista y el carácter xenófobo" de las manifestaciones públicas realizadas por Torra, según un comunicado conjunto tras reunirse en el Palacio de La Moncloa, sede del Gobierno español.

En el comunicado, subrayan el rechazo a cualquier intento de poner en marcha estructuras políticas "distintas a las únicas válidas, que son aquellas contempladas en la Constitución y el Estatuto de Autonomía (norma de autogobierno) de Cataluña". (EFE)

Unidos. El presidente electo catalán, Quim Torra, y su antecesor, Carles Puigdemont, escenificaron en Berlín su doble liderazgo, aunque sin revelar ninguna clave del próximo gobierno regional.

