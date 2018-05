Realizan homenaje a Javier Valdez en varios estados

Martes 15 de may 2018, 3:35pm

CIUDAD DE MÉXICO

A un año de su asesinato, protestaron la muerte del periodista y de otros comunicadores

CIUDAD DE MÉXICO







Un grupo de comunicadores, académicos, activistas de agrupaciones defensoras de los derechos humanos y feministas recordaron al periodista Javier Valdez Cárdenas a un año de su asesinato.

En pancartas plasmaron frases como: "En nuestro corazón, Javier Valdez vive", "Ni perdón ni olvido", "Mi pluma no te mata, no más balas", "Más de 140 periodistas asesinados" y "Yo no olvido".

La protesta contra la violencia ejercida hacia Valdez y otros comunicadores, que fue a la vez una ceremonia luctuosa para honrar su memoria y exigir justicia, se llevó a cabo frente al monumento a la Libertad de Expresión, localizado en una plazoleta a la altura de las calles Ignacio Zaragoza y Juan Ignacio Ramón, en el centro de Monterrey.

Entre los asistentes estuvieron la activista Cristina Sada Salinas; el sacerdote católico José Manuel Guerrero Noyola, la investigadora Séverine Durin y la directora de Enlaces de la agrupación feminista, Arthemisas por la Equidad, Irma Alma Ochoa.

Los organizadores dieron un mensaje donde se resaltó que "hoy no queremos hablar tanto de la muerte como de la vida y de la labor que hacían nuestros colegas".

La concentración, se dijo, es un acto que, como los realizados en otras partes del país, pretende ser un llamado de auxilio y un grito que renueve la esperanza ante la falta de garantías para el ejercicio de la profesión.

En voz de Erick Muñiz, los trabajadores de los medios locales y de corresponsalías señalaron: "Son, por lo menos, 42 periodistas asesinados solamente en lo que va de este sexenio; pero los números ya no parecen inquietar a nadie".

citó Muñiz.

"Estamos aquí por ellos y también por cada uno de nosotros, porque la muerte de cada colega nos afecta a todos, seamos o no periodistas, y nos obliga a alzar la voz", concluyó el comunicador.

Reporteros de Chilpancingo protestaron en la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) por el primer año del asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas.

Alrededor de las 11 de la mañana, unos 50 reporteros de la capital protestaron en la entrada de la delegación de la PGR.

Los reporteros realizaron un mitin donde la única exigencia fue justicia para Javier Valdez.

El dirigente de la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero (APEG), Zacarías Cervantes, exigió el esclarecimiento del asesinato del periodista.

Cervantes pidió a los reporteros mantenerse unidos y muy atentos ante los ataques contra la prensa. "No podemos podemos permanecer dormidos y en silencio ante los ataques con la prensa".

El dirigente del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), Erick Chavales, exigió al gobierno de Héctor Astudillo Flores el esclarecimiento de los crímenes de los reporteros Cecilio Pineda Birto y Francisco Pacheco Beltrán.

Cervantes denunció que, en el caso de Guerrero, todos los casos de agresiones y asesinatos contra reporteros están caracterizados por la impunidad.

En la protesta por Javier Valdez, los reporteros de Chilpancingo también repusieron y exigieron justicia por el asesinato del reportero de Juan Carlos Huerta, sucedido está mañana en Tabasco.

Una muestra de caricaturas, serigrafías, fotos y litografías con la imagen de Javier Valdez Cárdenas, periodista asesinado a disparos hace un año en esta ciudad, fue exhibida por creativos y artistas en la Universidad de Occidente.

La muestra, denominada 'Protesta Gráfica', fue inaugurada por la viuda del co fundador del 'Semanario Río Doce', Griselda Inés Triana, y su hija, Tania, quienes expresaron que Javier se mantiene presente a un año de su muerte violenta.

En el marco de la jornada nacional de protesta, caricaturistas, creativos y artistas expusieron, en murales improvisados, una decena de cuadros con la imagen del periodista y escritos en la explanada de acceso al auditorio Lince de la Universidad de Occidente.

Sobre el caso de su esposo, quien fue asesinado a disparos el 15 de mayo del 2017 sobre la calle Vicente Riva Palacio, en la colonia Jorge Almada, señaló que espera que la Fiscalía federal haga su trabajo y esclarezca el homicidio.

En el evento estableció que la detención de Heriberto 'N', alias 'El Koala', de 26 años de edad, presunto coautor del asesinato de Valdez Cárdenas, es sólo un paso en la carpeta de investigación abierta, pues falta conocer las identidades de sus cómplices materiales e intelectuales.





En Sinaloa se simuló el cuerpo del periodista Javier Valdez, asesinado hace un año a tiros. (EFE)

