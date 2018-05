El chiste del Ferrari que ha hecho reír a miles en Twitter

Un sin fin de chistes y memes han surgido luego de que las personas comienzan a comparar la belleza y elegancia de los autos Ferrari con situaciones típicas de la vida.

En Twitter la palabra Ferrari es tendencia, en unas pocas horas logró colocar 34 mil tuits que hacen alusión al automóvil.

Esta tendencia inició con un meme que hace alusión a que las personas tatuadas son como un auto con calcomanías

Aquí te dejamos algunos tuits que te sacarán una carcajada:

Buen punto:

—¿Por qué no adelgazas? —¿Cuándo has visto un ferrari sin llantas?

Pocos, muy pocos:

-¿Por qué ya no te dejas ver? -¿Cuándo ha visto un Ferrari en persona?

Por los que hacen alusión a las personas con tatujes:

-Cuando has visto un Ferrari con calcoman... - pic.twitter.com/keUTpuleM5

No salen de la calle:

Todo tiene sentido:

—¿Por qué te gusta llamar la atención a toda hora? —¿Cuándo has visto un Ferrari que pase desapercibido?

Las banderitas se hicieron presentes:

NO TENGO TATUAJES

LO SIENTO SOY UN FERRARI