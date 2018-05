Le haré quebradora democrática a AMLO: Anaya

Lunes 14 de may 2018, 7:42am

Entre lucha libre y botargas de Chicken Little, caricatura con quien le encuentran parecido, Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, señaló que le hará la "quebradora democrática" a Andrés Manuel López Obrador, el 1 de julio.

Desde el cuadrilátero, Anaya Cortés precisó que López Obrador ha expresado su beneplácito de echar atrás la reforma educativa con la finalidad de ganar votos, mientras que él se compromete a corregirla, porque eso es lo que hace falta al sistema educativo.

"Por ahí anda un candidato que anda haciendo promesas de campaña, no promete corregir la reforma educativa, que es lo que le conviene al país. Claro que se necesita corregir la reforma educativa que se ha implementado mal, porque ha lastimado a los maestros. Pero a él no le interesa corregir la reforma, él sólo quiere ganar votos; yo me vengo a comprometer con ustedes, vamos a modificar la implementación de la reforma", afirmó el panista.

Acompañado del gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, Anaya Cortés expresó que van a estar del lado de "los técnicos" siempre, y que de manera limpia y contundente ganará la Presidencia.

En el segundo evento denominado La lucha Sonora, aseguró que de obtener el triunfo el 1 de julio invertirá en la capacitación y formación de los maestros, pues en la actualidad se invierte más en la evaluación: "Vamos a ver a los maestros como nuestros grandes aliados, para sacar adelante a la educación, vamos a hacer de la educación nuestra máxima prioridad", dijo.

Antes de presenciar las dos de tres caídas sin límite de tiempo entre Blue Demon Jr., Doctor Wagner Jr., Cibernético y La Parka, quienes desde el cuadrilátero le levantaron la mano y saludaron a sus hijos, Santiago, Mateo y Carmen, así como su esposa Carolina Rivera, el blanquiazul se dijo convencido de que la reforma educativa "tiene errores fuertes de implementación", lo que no significa que sea una mala reforma, por el contrario.

Expuso que es un "error enorme" dar marcha atrás a la reforma, porque no sólo se debe pensar en votos en las campañas, sino en el futuro de los niños, "porque eso es lo que está en juego".

Anaya Cortés también se pronunció sobre el llamado que hizo el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, a que no haya encono en las campañas, pues externó su beneplácito a que se evite cualquier manifestación de violencia.

"Por supuesto que las campañas son una oportunidad para contrastar propuestas, contrastar puntos de vista, pero siempre debe ocurrir en un ambiente absolutamente pacífico, ese es nuestro llamado", indicó el candidato en entrevista.

El gobernador panista Martín Orozco dijo que a partir de hoy crecerá el ejército para buscar el voto a favor de Anaya, y afirmó que en todo Aguascalientes hay unidad y fuerza para luchar por el país: "El cambio sólo lo puede dar Anaya, no hay que dar un brinco al vacío, porque hay un candidato que nunca explica nada, México necesita de un joven con una visión con futuro para que haya un crecimiento constante", aseveró.

El acto acabó a ritmo de canciones de la Sonora Santanera.





