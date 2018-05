Anuncia Jericó apoyo a industria vitivinícola

Sábado 12 de may 2018, 4:12am

EL SIGLO DE TORREÓN

En un encuentro con empresarios de la industria vitivinícola en el pueblo mágico de Parras de la Fuente, el candidato de la coalición "Todos por México" al Senado de la República, Jericó Abramo Masso, destacó como uno de sus compromisos el respaldo a las distintas industrias de la entidad para impulsar sus planes y procesos de crecimiento.

Dijo ante empresarios que este tipo de acciones garantizan la generación de más fuentes de empleo, por lo que es necesaria la gestión permanente ante las instancias correspondientes de la disminución del IEPS a los productores vitivinícolas de todo el país.

Precisó Abramo Masso, que este tipo de luchas es con la finalidad de que se promueva la industria, se generen empleos y se mejoren los ingresos de los propios trabajadores, aseguró, ante productores de vid en Parras de la Fuente.

En un encuentro con hombres y mujeres representativos de la comunidad de Parras de la Fuente, Abramo Masso, reiteró su compromiso por trabajar desde la cámara del Senado para que tanto productores, trabajadores, inversionistas, mujeres emprendedoras y sector juvenil puedan ver transformada su realidad y economía.

Reconoció a los presentes como detonadores económicos de Parras, y han hecho que esta comunidad no se quede estancada en sólo el esquema de ser el atractivo de fin de semana, si no que dan empleo permanentemente al Pueblo Mágico en el tema rural, hotelero, turístico, vitivinícola, y a mí me toca buscar alternativas de crecimiento para que puedan potencializar sus capacidades económicas", afirmó Jericó.

Finalmente, el abanderado por PRI, PVEM y Nueva Alianza reafirmó su compromiso de trabajar desde el Senado por los coahuilenses en temas como salud, guarderías, mejoras salariales, infraestructura urbana, fomento agropecuario y créditos a mujeres, entre muchos otros, de llegar ser ganador en las próximas elecciones del 1 de julio.

Reunión. Jericó Abramo Masso, destacó como uno de sus compromisos el respaldo a las distintas industrias de la entidad.

