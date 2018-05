Rechaza Anaya violencia durante proceso electoral

Viernes 11 de may 2018, 10:03am

El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, coincidió con el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, sobre el rechazo a la violencia en el proceso electoral para evitar el encono social.

Sobre todo, dijo, cuando se vislumbra una elección cerrada entre él y su contrario de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador.

Anaya señaló que de lo que se trata es de contrastar ideas, pero en "un ambiente civilizado", que permita a la gente distinguir las diferencias entre lo que estamos planteando unas campañas y las otras, y así, poder emitir un voto de manera informada el próximo 1 de julio.

"Yo creo que es importante distinguir entre la violencia y el contraste sano de las ideas. Bienvenido el contraste de las ideas, qué bueno que la gente puede identificar diferencias de opinión entre candidatas y candidatos", externó.

En su habitual conferencia matutina, el abanderado presidencial asentó que ve con "muy buenos ojos" el que haya ya en México una misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para que participen como observadores del proceso electoral el 1 de julio.

Al calificar de positivo la presencia de los enviados de la OEA, indicó que quien encabeza la delegación es una persona muy experimentada, que viene acompañado de un equipo muy robusto, los cuales van a estar unos días en México, para posteriormente, regresar en junio y quedarse en territorio nacional en la fase final del proceso.

"Nos parece que es conveniente, a partir de sucesos que han ocurrido durante este proceso, fundamentalmente, de violencia, por un lado, y por otro lado, de uso faccioso e ilegal de las instituciones para incidir en el proceso electoral", agregó.

Anaya Cortés señaló que si bien es respetuoso de todos los ejercicios de medición que se publican, como encuestas y sondeos de opinión pública, lo que es una constante es que, en todas las publicaciones recientes, sobre todo, a partir del último debate, "nosotros somos quienes más hemos crecido", hecho lo que convence a decir que continuarán por la ruta de hacer contrates con López Obrador, y así ganar la elección.

El panista al inicio de la conferencia, se comprometió a que de ganar la Presidencia, el Sistema Nacional de Búsqueda tendrá todas las herramientas técnicas, capacidad humana y presupuestal, para funcionar de forma efectiva y que nadie tenga que sufrir el dolor de estar buscando a sus familiares, cuando es tarea del Estado.

Apuntó que admirable la labor que hacen las madres se han entregado en la búsqueda de sus seres queridos, debido a que han tenido que suplir las labores del Estado para buscar a sus hijos, arriesgando su propia vida.

Ricardo Anaya precisó que en México, el 18% de las personas desparecidas, son menores de edad; casi dos de cada diez personas desaparecidas son menores de 18 años.

"Es verdaderamente inimaginable el dolor de una madre que no sabe dónde está su hija o su hijo, pero mucho peor, cuando se trata de menores de edad. Yo lo reitero, no a la amnistía, no al perdón de los criminales. Sí a la verdad para que haya justicia y sí a la justicia para alcanzar la paz", dijo.





